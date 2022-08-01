Сенатор Джабаров: Россия не станет участницей конфликта Сербии и Косово

Первый заместитель руководителя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Москва в конфликте Сербии и Косово поддержит Белград. Также российский сенатор усмотрел деятельность военно-политического блока НАТО в нарастании напряжённости на территории регионов.

Чиновник допустил начало вооружённого столкновения. Сторонами конфликта могут стать члены альянса и союзники Сербии, предупредил член СФ. Сенатор подчеркнул, что Москва готова помочь Белграду.

"Мы сами в конфликт, я думаю, не будем вступать", — добавил Джабаров, слова которого передаёт РИА Новости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тоже заявил о поддержке Сербии со стороны России.

"Слава богу, удалось обострение ночью избежать, но эта ситуация лишь отложена на один месяц", — отметил пресс-секретарь президента РФ.