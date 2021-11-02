"Пошла совсем другая игра": сербский эксперт о крае Косово и Метохия

США теряют власть на Балканах, проблему возвращения сербского края Косово и Метохия под юрисдикцию Белграда можно будет решить после ухода из политики Александра Вучича, считает сербский эксперт Стеван Гайич.

Брюссельские соглашения по Косову провалены

15 октября состоялось заседание Совбеза ООН по проблеме частично признанной Республике Косово.

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что косовские власти отказываются выполнять Брюссельские соглашения.

"Дискриминация со стороны косовских институтов по отношению к сербам продолжается, мы стали свидетелями опасных провокаций, которые Приштина предпринимает каждый день в ускоренном ритме, которые угрожают безопасности сербов в Косово и нарушают достигнутые соглашения", — сказал Селакович.

А всего год назад президент Сербии Александр Вучич заявил, что у него есть план по диалогу Белград-Приштина, который решит все проблемы урегулирования отношений с насильно отделённым от Сербии краем Косово и Метохия.

Вучич сделал это заявление после встречи с посланником ЕС Мирославом Лайчаком.

Это был план по созданию Сообщества сербских муниципалитетов на территории Косово и Метохии, которые имели бы широкие полномочия.

Но год спустя году можно констатировать, что отношения только ухудшились, Приштина не желает выполнять Брюссельские соглашения и оправдывает это тем, что они противоречит конституции сепаратистского образования.

Албанцы уничтожают сербское население Косова

Недавно чуть было не случился военный конфликт, когда Приштина решила объявить о том, что автомобильные номера Сербии не будут действовать на территории Косова, и направила спецназ на границу для того, чтобы контролировать автомобильное движение из центральной Сербии. В связи с этим были столкновения на этнической почве, применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Сербский министр подчеркнул на заседании СБ ООН, что речь идёт не просто об отдельных инцидентах, а целенаправленно проводимой Приштиной компании​ этнически мотивированного насилия против сербского населения Косова.

По словам Селаковича, обострения ситуации в автономии в последние недели поставило под угрозу диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза,​ который продолжается уже 10 лет.

План Вучича-Лайчака — это план по включению Сербии в НАТО

Как сказал Pravda. Ru доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований в Белграде и приглашенный профессор МГИМО Стеван Гайич, план Лайчака-Вучича предусматривал включение нейтральных стран Западных Балкан в НАТО. А это Сербия, включая Косово и Метохию, и Боснию и Герцеговину.

Этот план также включал в себя так называемый обмен территориями, чтобы Сербия получила обратно под полный собственный контроль "маленькую часть на севере Косово и Метохии — меньше 10% территорий, не включая город Косовска- Митровица, в обмен на три муниципалитета или хотя бы их части на своём юге".

"Сербия, получается, свое обменяла бы на свое и, таким образом, де-факто признала бы независимость Косова", — отметил Стеван Гайич.

"Вучич — абсолютно натовский человек, это его позиция во всех возможных переговорах или комбинациях, которые шли в ущерб Сербии", — добавил эксперт.

США теряют контроль на Балканах. Пошла совсем другая игра

Стеван Гайич отметил, что сегодня этот план о разграничении территорий мёртв, так как Россия и Китай 15 октября дали очень жесткие политические оценки — в поддержку сербского народа, резолюции №1244, по которой гарантируется территориальная целостность Сербии.

"Китайцы об этом заявили прямо на Совете Безопасности в октябре. Об этом заявил и представитель России. И представитель Вьетнама. Вместе, естественно, с министром внешних дел Сербии Селаковичем. Так что план Лайчака -Вучича уже находится вне стола переговоров ", — подчеркнул Стеван Гайич.

Он полагает, что разрешение косовской проблемы в рамках резолюции №1244, в рамках границ Республики Сербии можно ожидать после смены власти в Сербии и на Балканах.

Американцы "отпускают своих людей везде":

с большим скандалом пал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов;

премьер-министр временных институтов правления Косова, как мы их называем, Хашим Тачи , находится в гаагской тюрьме;

, находится в гаагской тюрьме; Мило Джуканович в Черногории потерял власть;

в Черногории потерял власть; позавчера Зоран Заев, министр-министр Македонии, подал в отставку.

министр-министр Македонии, подал в отставку. Из старой команды остались только Эди Рама — премьер-министр Албании, и Александр Вучич, указал Стеван Гайич.

Учитывая обвинения, которые идут в СМИ вокруг и того и другого, связывающие этих лидеров с международной торговлей наркотиками на мировом уровне, вопрос их ухода из политики — это вопрос времени, считает эксперт.

Стеван Гайич подчеркнул, что сербское общество не может принять любой план, который состоит из сдачи территорий.

"Сейчас уже совершенно другая игра пошла. Я думаю, что Лайчек и Вучич, и все, кто хотел какими-то способами вне рамок резолюции №1244 решать проблему Косово, потерпели неудачу", — сделал вывод эксперт.

17 февраля 2008 года при поддержке США и ряда стран Евросоюза администрация края Косово и Метохия, где большинство составляли албанцы, в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Нормализация отношений между Белградом и Приштиной является главным условием вступления Сербии в Евросоюз. В 2013 году стороны подписали Брюссельские соглашения, которые, помимо прочего, предусматривают создание на территории автономии Сообщества сербских муниципалитетов. Однако, несмотря на достигнутые договорённости, это положение​ до сих пор не выполнено приштинскими властями.

В настоящее время Косово не признают 95 государств, в том числе Россия, Китай и пять стран ЕС (Испания, Словакия, Румыния, Греция и Кипр).

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