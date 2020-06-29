Вучич отдает территории Сербии по распоряжению мирового правительства

Президент Сербии Александр Вучич заявил на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что его обеспокоила позиция России по косовскому вопросу. — "Я не хочу никого обманывать, но нас ждет исключительно тяжелый период, самый тяжелый с момента провозглашения независимости Косово", — признал Александр Вучич. Почему Россия бьет тревогу?

Какова обстановка в крае Косово и Метохия? Сербская прогрессивная партия Вучича в воскресенье выиграла парламентские выборы. Парламентское большинство будет составлять 220 из 250 мест, что дает возможность менять Конституцию. Воспользуется ли этим Вучич с точки зрения урегулирования ситуации в крае? В Сербии ведется дискуссия об обмене территориями с албанцами с последующим признанием Республики Косово. Это реальный вариант компромисса?

27 июня президент Сербии будет обсуждать проблематику Косова в Вашингтоне. Какие варианты есть на столе у Трампа? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Президент Сербии — лучший строитель Великой Албании

— Стеван, недавно наш министр иностранных дел Сергей Лавров посетил Белград и предупредил высшее руководство страны, что для Сербии наступает очень тяжелое время. Ваш президент Александр Вучич тоже потом сказал: "Я не хочу никого обманывать, но нас ждет исключительно тяжелый период, самый тяжелый с момента провозглашения независимости Косово". О чем мог сказать Лавров Вучичу?

— Так как наш президент входит в более жесткий этап авторитаризма, он себя начал идентифицировать со всей страной, он считает, когда ему тяжело, всей Сербии должно быть тяжело. Я считаю, что как раз для него настал очень тяжелый период, потому что надо расплачиваться за все счета.

Президент Сербии ведет переговоры по Косово единолично, без мандата парламента Сербии прошлого созыва, без настоящего разговора вообще о Косово в парламенте, под большим облаком тайны. Конечно, за прошедшие несколько лет, мы утеряли очень много по называемыми Брюссельскими соглашениями.

Сербия недавно передала свою электродистрибуцию не Косово даже, не этому автономному краю, а Албании. На наших глазах явно строится Великая Албания, а президент Сербии — лучший строитель этого проекта.

Он, конечно, никогда открытым текстом не сказал, что он предлагает албанцам и что ему предложили, но мы можем косвенно по тому, что говорят его сторонники и СМИ, а также называемый президент Косово, о чем идет речь. Планируется так называемый обмен территориями. На деле же — Сербия должна обменять свою территорию на свою территорию, то есть — отдать части юго-центральной Сербии — Буяновац, Прешево и Медвеча, которые находятся рядом с автономным краем Косово, в которых живут албанцы.

Но только в Прешево они — большинство, в Медвече — сербов большинство, в Буяноваце — 50/50. Сербия же в обмен должна получить несколько аулов на севере Косово, даже без северной части Косовской Митровицы. Об этом мы узнали только из СМИ. Сам президент никогда об этом не говорил, никогда общественность Сербии и парламент он не информировал об этих переговорах.

С другой стороны, его электорат настроен прорусски, безусловно, как и большинство граждан Сербии, поэтому он никогда не мог до конца Россию вычесть из своей внешней политики. Наоборот, ему очень выгодны фотографии с первыми лицами России. Он давно собирался провести встречу с Владимиром Путиным. Можно рассматривать даже как мягкую посылку России, что они не встретились до выборов, но они встретились сейчас.

Россия поддерживает позицию Сербии

— На параде, да.

— По итогам переговоров Лавров заявил, что нет никаких искусственных сроков, не надо спешить, Россия твердо поддерживает позицию Сербии, Резолюцию 1244, Россия была силой, которая в 1999 году внесла в нее часть, в которой говорится, что Косово и Метохия — неотделимая часть Сербии.

По международному праву при смене резолюции Косово остается частью Сербии. Я думаю, что Лавров и в личном разговоре сказал, что Россия не будет уступать своим позициям, будет придерживаться международного права. И это для сербов — большое облегчение, но для Вучича это — сильная забота.

— Лавров же сказал, что Россия будет согласна на любой компромисс, который найдут сербы и албанцы.

— В соответствии с международным правом, а международное право говорит, что Косово — часть Сербии. А Вучич Сербии еще в 2016 году посетил Clinton Foundation, что уже сильно позорно. Он чуть ли не плакал рядом с Биллом Клинтоном, извинялся за свое плохое прошлое и так далее.

Также есть сведения, что от Сербской радикальной партии он пожертвовал два миллиона то ли долларов на Clinton Foundation, фактически — на кампанию Хилари Клинтон. Судя по тому, что президент никогда не опровергал эти сведения, можно предположить, что хотя бы доля правды в этом есть.

Все албанские лидеры также поддерживали Хилари Клинтон против Трампа в 2016 году. Президент Трампа понимает, что он имеет дело с ребятами из другой команды, из команды Клинтона, из команды Глубокого государства, с которыми они сражаются по всему миру и в самих США.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев