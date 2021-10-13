Албанцы готовят свой вариант "урегулирования" косовской проблемы — создание "Великой Албании".
Об итогах визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию 10 октября в программе "Точка зрения" рассказал научный сотрудник Института славяноведения Георгий Энгельгардт.
Эксперт обратил внимание на очень успешного и изворотливого политика — президента Сербии Александра Вучича, который неоднократно менял свою позицию: от русофила до ярого приверженца европейского либерализма.
Все его сегодняшние речи, в которых он подчеркивает отличные связи с Кремлём, надо рассматривать с позиции предстоящих в Сербии президентских выборов, имея в виду русофильски настроенного избирателя, уточнил Георгий Энгельгардт.
Эксперт также рассказал, как непризнанное Россией и Сербией Косово в очередной раз "продавило" сербские власти в недавнем конфликте на границе, и о варианте, который выберет Сербия в урегулировании косовской проблемы.
Георгий Энгельгардт уверен, что албанцы готовят свой вариант "урегулирования" — создание "Великой Албании". Он напомнил, что премьер Албании Эди Рама 10 октября, заявил, что цель его политической карьеры заключается в том, чтобы Албания объединилась с Косово.
Выступая в программе «Свободная зона» на телеканале «Клан», премьер сказал:
«Чтобы я был президентом Албании и Косово? Это не в моих планах. Но объединение Албании с Косово — да. Это цель».
Этот проект Запад примет, сказал Георгий Энгельгардт.
Россия продолжит поддерживать Сербию. Как показывает практика, страны связывает больше, чем просто общая политика по многим вопросам, но и настоящая дружба между народами, отметил эксперт. Сербия — единственная страна Европы, которая допустила Россию в свой энергетический сектор, добавил он.
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