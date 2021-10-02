Косово: осеннее обострение или шаг к Третьей мировой?

Во второй половине сентября сербский край Косово и Метохия отметился резким обострением "замороженного" конфликта, способного в перспективе перерасти в военные действия в Балканском регионе.

Данная область Сербии де-факто не контролируется официальным Белградом и признана США, Канадой, Австралией, большинством государств Западной Европы как Республика Косово.

Доля стран Азии, Африки и Латинской Америки, признавших её суверенитет, значительно меньше.

Россия, другие члены ОДКБ и Китай высказываются в поддержку территориальной целостности Сербии.

Нет единства и среди стран-членов НАТО и Евросоюза:

Испания считает косовский прецедент опасным сигналом для баскских, каталонских и галисийских сепаратистов,

Румыния — таким же сигналом для трансильванских венгров.

Суверенитет Косова не признан также Словакией Грецией и Кипром.

Формальным поводом для эскалации напряженности стал запрет властями Косова использовать на подконтрольной им территории автомобильных номерных знаков Сербии.

Для обеспечения данного запрета в населенное сербами Северное Косово были введены подразделения полицейского спецназа, отметившиеся избиениями граждан Сербии.

Сами по себе действия косоваров не случайны: Белград, считающий Косово своей территорией, поступает аналогично в отношении госномеров Приштины.

Но чрезмерное применение силы косовскими силовиками спровоцировали приведение сербских вооруженных сил в повышенную боевую готовность, демонстрационные полеты авиации и вовлечению в процесс урегулирования ситуации представителей, НАТО, Евросоюза и США.

Наиболее активно пытаются развести сербов и косоваров председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава евродипломатии Жозеп Боррель, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

МИД России также выразил обеспокоенность тем, что события в Сербии "развиваются по худшему сценарию".

Кроме того, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала НАТО "предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее отозвать силовиков с севера Косово и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту".

Сербы vs албанцы: давнее противостояние

Граничащее с Сербией Северное Косово, в свою очередь, является практически неподконтрольным Приштине автономным регионом, населенным этническими сербами. Противоречия в Косове между албанцами (большинство населения — мусульмане) и сербами (главным образом — христиане) помимо межэтнического и межнационального противостояния имеет давние исторические корни.

Жителю России, США и любой другой крупной страны довольно непросто представить, что один из маленьких, но гордых балканских народов уже длительное время вынашивает теорию Великой Албании, согласно которой все территории компактного проживания албанцев должны воссоединиться в сравнительно крупное европейское государство.

Данная идея предусматривает присоединение к современной Албании северо-западных районов Северной Македонии, южной части Сербии (в том числе Косова и Прешевской долины) и южных районов Черногории. Отдельные её сторонники претендуют даже на северные районы Греции.

Идея Великой Албании была воплощена на практике в 1941 году в ходе фашистской оккупации Югославии. Указом короля Италии Виктора Эммануила III на всех землях, где проживали албанцы, было учреждено великое герцогство Албания.

Это привело к массовым погромам в сербских районах. Десятки тысяч домов сербов были сожжены, а их жильцы — депортированы, либо сами бежали в Сербию и Черногорию.

Впоследствии из албанцев была сформирована 21-я горная (1-я албанская) дивизия СС "Скандерберг", получившая известность благодаря геноциду сербского населения. В целом за годы Второй мировой войны от рук албанцев погибло более 10 тысяч сербов. Около 100 тысяч бежали из Косова в Сербию и Черногорию.

Армия освобождения или бандитская группировка

Как ни прискорбно, на опыте СССР и Югославии стало очевидным, что даже успешное насаждение единой идеологии не способно устранить этноконфессиональные противоречия между искусственно объединенными народами.

В период гибели социалистической Югославии центробежные процессы распада страны приняли радикальные формы, квинтэссенцией которых стала деятельность так называемой "Армии освобождения Косова" (АОК).

Сформированная в результате слияния нескольких албанских вооруженных группировок и обученная инструкторами американских и британских спецслужб, АОК стала "достойной" продолжательницей традиций 21-й дивизии СС. Она была замечена в связи (с запрещенной в РФ и признанной террористами) "Аль-Каидой" и торговле человеческими органами, что впоследствии признала бывший прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте.

Разумеется, основной частью жертв АОК были сербы.

Впоследствии АОК была преобразована в легализованный НАТО "Корпус защиты Косова", а один из её лидеров Агим Чеку впоследствии стал премьер-министром частично признанной республики.

Это один из характерных случаев поддержки Западом явных военных преступников под флёром национально-освободительного движения. И, по всей видимости, костяк введенного недавно в Северное Косово приштинского спецназа составляют бывшие члены АОК и их воспитанники.

Как влияет ситуация в Косове на мировую политику?

Обстановка вокруг мятежной сербской провинции стала предметом дискуссии политологов во всем мире. Печальный опыт зарождения очагов двух мировых войн на Балканах дает широкую почву для алармистских настроений.

Некоторые эксперты в своих заявлениях открыто подстрекают Белград к активным военным действиям в отношении Приштины. Другие же напротив призывают Сербию к осторожности.

Активная поддержка Косова коллективным Западом дает повод для размышлений о срежиссированности провокаций против сербов. При этом НАТО воздерживается от активных действий против Белграда, предпочитая непрямые гибридные действия, нацеленные на раскачивание внутриполитической обстановки в Сербии.

Не достигнув консенсуса для проведения очередной военной операции по "усмирению" Белграда, руководство Североатлантического союза стремится усилить международную изоляцию Сербии и снизить роль России по влиянию на ситуацию на Балканах.

Для России сегодня крайне важно не потерять в лице Белграда одного из своих главных зарубежных партнеров.

Для руководства Сербии — не утратить доверия собственного населения, снижающегося в связи с сомнениями его в способности защитить соотечественников в Косове.

Для НАТО — продемонстрировать способность альянса отстоять интересы Приштины. А для всех участников конфликта — не допустить его перерастания в региональную войну.

Ведь все понимают, что очередной региональной войны на Балканах мир уже может не вынести.

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