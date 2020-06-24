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Автор Любовь Степушова

Стеван Гайич: Вучич предаст Россию как это сделал Броз Тито

Мир » Европа » Балканы

Пришло время, когда президент Сербии Александр Вучич должен заплатить по счетам за свою политику по Косову, сказал в программе "Точка зрения" научный сотрудник белградского Института европейских исследований Стеван Гайич.

Вучич ведет тайные переговоры с косоварами

Эксперт отметил, что президент Сербии ведет переговоры с косоварами без мандата парламента, и никто в обществе не знает, о чем он с ними точно договаривается. У Стевана Гайича создается впечатление, что реализуется проект строительства "великой Албании" и "Вучич — лучший строитель этого проекта".

Речь идет о так называемом "обмене территориями", пояснил он, то есть, Сербия должна обменять свою территорию (где проживают албанцы в муниципалитетах Прешево, Буяновац и Медведжа) на свою же территорию ("несколько деревень" на севере непризнанной Республики Косово, где проживают сербы, но без Северной Косовска-Митровицы) и признать независимость Косова.

Позиция Москвы совпадает с позицией сербов

Это план "глубинного государства" США и Евросоюза, но мешает его выполнению электорат Вучича, который, как и большинство населения Сербии, не намерен отдавать край Косово и Метохия албанцам и надеется в этом на помощь России. Именно Москва постоянно подчеркивает, что ситуацией в Косове управляет резолюция СБ ООН 1244, которая оговаривает юрисдикцию Белграда над Приштиной, отметил эксперт.

Вучич вынужден встречаться с российскими лидерами и высушивать их, но выглядит он на этих встречах "как на похоронах". Его проблема в том, что без отмены резолюции 1244, согласно международному праву, край Косово и Метохия остается де-юре в составе Сербии, пояснил Стеван Гайич.

Трамп не намерен выполнять план "глубинного государства"

Эксперт заметил, что Вучич поддерживал избирательную кампанию Хиллари Клинтон и даже жертвовал не нее деньги. Клинтон поддерживало и руководство непризнанной Республики Косово.

Нынешнее руководство Белого дома в лице Дональда Трампа понимает, что имеет дело с "ребятами из другой команды", с которой "оно сражается даже в США", поэтому выполнять план этой команды Трамп не намерен, сделал вывод Стеван Гайич.

О чем договорились Кремль и Белый дом по Косово

Кремль и Белый дом по вопросу Сербии и Косова договорились о другом плане, продолжил эксперт. Об этом говорит назначение спецпредставителя США Ричарда Гренелла главным переговорщиком по Косову в обход мнения Евросоюза, а также истеричная реакция последнего на это событие.

Суть соглашения в том, что будет осуществляться мирная экономическая реинтеграция Косова в Сербию. Первый шаг уже сделан, Приштина отменила 100% пошлины на сербские товары, а 27 июня косоварский лидер Хашим Тачи и Вучич встретятся в Вашингтоне для продолжения переговоров по экономической повестке — впереди возобновление железнодорожного и воздушного сообщения.

По словам сербского эксперта, Трампу не нужна внешнеполитическая победа над Сербией и Россией на Балканах, его избиратель даже не знает, где находится Косово. Белый Дом волнует Китай, именно соперничество с ним будет определять политику Трампа на перспективу, если он переизберется.

"Обмена территориями не будет, пока этим вопросом занимаются Трамп и Путин", — сказал Стеван Гайич.

Сейчас главное не торопиться, не ставить никаких сроков решения проблемы, Сергей Лавров к этому призвал Белград на последней встрече с Вучичем, уточнил эксперт.

Он продолжил, что победа Сербской радикальной партии Вучича на парламентских выборах в минувшее воскресенье означает, что он получает абсолютное большинство и сможет менять Конституцию под свои планы. Однако оппозиция бойкотировала выборы, и Запад не признает их легитимность, а значит и решений нового парламента, уверен Стеван Гайич.

Вучич предаст Россию, как Тито предал СССР

По его мнению, Белград при Вучиче 12 лет вел двойную политику, например, Вучич был против отзыва признания Косова в ООН. Это больше политика Ивицы Дачича — министра иностранных дел, представляющего Социалистическую партию Сербии. А вот то, что Вучич подписал партнерство высшей степени с НАТО, а в городе Ниш сотрудники МЧС России никак не могут получить дипстатус под предлогом давления из ЕС — это факты, от которых ему не отвертеться.

Президенту Сербии нужна поддержка России до момента замены резолюции 1244 на другую, считает Стеван Гайич.

Вучич, по его словам, "хочет повторить предательство" Иосипа Броз Тито, который сначала был "самым большим" революционером и союзником СССР, но в 1948 году сказал союзу со Сталиным "нет". Многие противники этого предательства в Сербии закончили свои жизни в концлагерях, подчеркнул Стеван Гайич.

По словам эксперта, в 1952 году Югославия уже фактически была в НАТО, так как состояла в Балканском союзе с Грецией и Турцией. Этот союз распался только потому, что Афины и Анкара "начали воевать". После смерти Иосифа Сталина отношения вроде бы наладились, но никогда больше Югославия не была настоящим союзником СССР.

"Если Россия откажется от защиты резолюции 1244", то она потеряет Сербию и откажется от присутствия на Балканах", — резюмировал Стеван Гайич.

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