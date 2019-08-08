В Сербии предложили на время передать Косово Российской Федерации

Председатель партии "Здоровая Сербия" Милан Стаматович заявил о необходимости отдать непризнанную Республику Косово в пользование Российской Федерации.

Заявление сербского политика цитирует информационное агентство EADaily.

Милан Стаматович считает, что это единственный доступный для Сербии на сегодняшний день способ сохранить Косово.

Угроза формирования "Великой Албании" на территории Сербии сегодня стоит как нельзя остро, отметил политик. Если же передать управление Косовом России, считает председатель партии "Здоровая Сербия", то "сербская земля и народ" будут в безопасности.

Милан Стаматович заявил, что жители Косово могли бы даже получить гражданство Российской Федерации, сообщает EADaily.

Российское управление в Косове, отметил политик, могло бы быть установлено до тех пор, "пока сербская земля и народ вновь не будут в безопасности" и вне РФ.

Напомним, что "Великая Албания", об угрозе которой для Сербии говорит Стаматович, представляет собой идею воссоединения тех территорий, на которых количество проживающих там албанцев превышает количество других проживающих там народов.

Сербия в общем и Косово в частности, согласно идее "Великой Албании," входит в сферу интересов этнических албанцев.

На сегодняшний день, напомним, Косово является частично признанным государством Балканского полуострова. Согласно позиции Сербии, республика является подконтрольной Белграду территории.

Косово, однако, пытается добиться независимости от Сербии.

В 2004 году проживающие в Косове албанцы устроили массовые погромы и вынудили большую часть сербов покинуть территории. Через несколько лет регион объявил о своей независимости от Сербии.

Отметим, что независимость Косово не признают почти 60 стран — в том числе Российская Федерация, Китайская народная республика, Израиль и, например, Греция.

Действующий президент Сербии Александр Вучич недавно признал, что Белград не имеет власти над Косовом.

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