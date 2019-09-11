Президент Чехии пообещал сербам денонсацию признания Косова

Президент Чехии Милош Земан пообещал сербам, что он обсудит с правительством отзыв признания независимости края Косово и Метохия. В ответ власти частично признанной Республики Косово отменили участие в саммите Вышеградской группы и стран Западных Балкан в Праге.

Об этом сообщает aktualne. cz. Чешская Республика признала независимость края в мае 2008 года. Это был западный проект, направленный на развал Югославии под предлогом "недопущения дальнейшего кровопролития".

Во время своего визита в Белград Земан объявил, что он обсудит с правительством, какие шаги могут быть предприняты, чтобы восстановить статус-кво до мая 2008 года. На пресс-конференции после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем, Земан охарактеризовал Косово, как "недемократичную страну".

По словам Земана, Гаагский международный трибунал недавно опубликовал доклад, в котором он заявил, что подозревает в военных преступлениях политических лидеров Косово. Земан указал на последующую отставку премьер-министра Косово Рамуша Харадиная.

"Позвольте мне высказать личное, но твердое мнение о том, что государство, возглавляемое военными преступниками, не принадлежит к сообществу демократических государств", — сказал президент Чехии.

"Я спрошу ( в правительстве), можно ли это (денонсировать признание) сделать, и я рад, что министр обороны Любомир Метнар уже сказал, что признание Косова было ошибкой", — добавил Земан. Он добавил, что Метнар, вероятно, будет на его стороне в этом вопросе.

Председатель сената Чехии Ярослав Кубера прокомментировал заявления Земана. "Я буду ждать аргументов президента, но лично я считаю, что не стоит менять нашу позицию, как Чешской Республики ", — сказал Кубера.

Косово было частью Сербии после распада Югославии, но в 2008 году при поддержке западных держав она провозгласила независимость. Тем не менее, Сербия по-прежнему считает ее своей территорией. Большинство государств-членов ООН, включая Чешскую Республику, признали независимость Косово, в то время как некоторые страны, такие как Словакия, Испания, Россия, Босния и Герцеговина и Греция, не признают. Недавно свое признание Косово отозвали несколько государств: ЦАР, Палау, Мадагаскар, Соломоновы острова, Коморские острова, Содружество Доминики, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа-Новая Гвинея, Лесото и Гренада.

Цель Белграда — снизить количество стран, признающих независимость Косово, до 96. Это почти половина стран-членов ООН (в ООН 193 государства). В таком случае частично признанная республика не сможет войти ни в какую международную организацию.

Сейчас отношения Сербии и Косова крайне обострены. В мае на севере Косова были задержаны 23 человека, из которых большинство — этнические сербы. Также был ранен и задержан россиянин из числа сотрудников миссии ООН. Сербия отправила к границе с Косово войска, в ответ Приштина объявила 100% пошлины на сербские товары. Вашингтон предлагает сербам и косоварам обменяться территориями с компактным проживанием соответстующих этносов, и дать Сербии коридор для выхода к морю, но это предложение пока не встречает понимания ни у одной из сторон.

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