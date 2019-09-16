Премьер Сербии: решить вопрос Косова возможно лишь путем компромисса

Решение вопроса Косова и Метохии возможно лишь путем компромисса.

Об этом в интервью сербскому изданию Blic заявила действующий премьер-министр Сербии Ана Брнабич, сообщает ТАСС.

Компромисс поможет и той, и другой стороне получить "стабильное, счастливое будущее", а также "долгосрочный мир и процветание", считает Брнабич.

Подняв вопрос соглашения между Белградом и самопровозглашенной республикой Косово, действующий президент Сербии Александр Вучич "имел политическую храбрость", отметила сербский премьер-министр. Ведь подавляющее большинство жителей страны, напомнила Ана Брнабич, были против переговоров с Приштиной.