Решение вопроса Косова и Метохии возможно лишь путем компромисса.
Об этом в интервью сербскому изданию Blic заявила действующий премьер-министр Сербии Ана Брнабич, сообщает ТАСС.
Компромисс поможет и той, и другой стороне получить "стабильное, счастливое будущее", а также "долгосрочный мир и процветание", считает Брнабич.
Подняв вопрос соглашения между Белградом и самопровозглашенной республикой Косово, действующий президент Сербии Александр Вучич "имел политическую храбрость", отметила сербский премьер-министр. Ведь подавляющее большинство жителей страны, напомнила Ана Брнабич, были против переговоров с Приштиной.
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