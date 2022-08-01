Признание Борреля: Европе не удалось полностью заменить газ из России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что страны Евросоюза практически исчерпали возможности по покупке природного газа из нероссийских источников. По его словам, Европе "грозит настоящий шторм".

"Европе грозит настоящий шторм: цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, приближается зима", — написал Боррель в своем блоге.

Он при этом не преминул отметить и "достижения" Евросоюза. В частности, государствам ЕС удалось сократить импорт газа из России с 40 процентов в начале года до нынешних примерно 20 процентов.

В основном это удалось добиться за счёт увеличения закупок сжиженного природного газа, доля использования которого увеличилась с 19 до 37 процентов. Основными поставщиками СПГ в Европу являются США и Катар.

Кроме того, были увеличены закупки газа по трубопроводам из Норвегии, Алжира и Азербайджана.

При этом Боррель отметил "суровую правду". Которая, по его словам, заключается в том, что "этой зимой мы приближаемся к пределу того, сколько дополнительного газа мы можем купить из нероссийских источников".

В дальнейшем основная часть должна будет приходиться на экономию энергии, то есть сокращение спроса.

Боррель выразил сожаление, что после 2014 года Европа не создала "настоящего энергетического союза ЕС", построенного на диверсификации поставок и сокращении доли в них России, на инвестировании в энергоэффективность и возобновляемые источники.

Стоит заметить, что на прошлой неделе государства Евросоюза заключили соглашение, которое предусматривает сокращение потребления газа на 15 процентов в течение ближайшего года. Это порядка 45 млрд кубометров. Правда, не все страны согласились именно с таким сокращением, так что соглашение было заключено с поправками и исключениями.

Впрочем, в любом случае это эксперимент. И если на отопление жилых домов количества природного газа может хватить, то вот как быть с промышленностью, вопрос остаётся открытым.