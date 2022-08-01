Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Правозащитник осудил запрет на усыновление детей иностранцами: "Топором рубят"
Эксперт: границы СВО стёрлись, с Украиной никто не хочет иметь дело
Собчак рассказала, что Чубайс находится в нетранспортабельном состоянии
Министр Херсонской области Ковалёв: не допустим простоя земель как в 90-е годы
Шукшина о танцах под Сердючку и Ротару в Москве: "Предлагаю обращаться в ФСБ"
Ищенко: если бы не Кремль, бойцы Лукашенко давно бы крошили ВСУ
Тюрьма, депортация или штраф: что грозит россиянам, снявшим порно в Ереване
Собчак купила пентхаус за 1,5 млрд рублей и сравнила Бузову с однушкой в Москве
Newsweek: Порошенко попросил оружия и заявил, что Россия “выдохлась”

Признание Борреля: Европе не удалось полностью заменить газ из России

Экономика

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что страны Евросоюза практически исчерпали возможности по покупке природного газа из нероссийских источников. По его словам, Европе "грозит настоящий шторм".

Признание Борреля: Европе не удалось полностью заменить газ из России

"Европе грозит настоящий шторм: цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, приближается зима", — написал Боррель в своем блоге.

Он при этом не преминул отметить и "достижения" Евросоюза. В частности, государствам ЕС удалось сократить импорт газа из России с 40 процентов в начале года до нынешних примерно 20 процентов.

В основном это удалось добиться за счёт увеличения закупок сжиженного природного газа, доля использования которого увеличилась с 19 до 37 процентов. Основными поставщиками СПГ в Европу являются США и Катар.

Кроме того, были увеличены закупки газа по трубопроводам из Норвегии, Алжира и Азербайджана.

При этом Боррель отметил "суровую правду". Которая, по его словам, заключается в том, что "этой зимой мы приближаемся к пределу того, сколько дополнительного газа мы можем купить из нероссийских источников".

В дальнейшем основная часть должна будет приходиться на экономию энергии, то есть сокращение спроса.

Боррель выразил сожаление, что после 2014 года Европа не создала "настоящего энергетического союза ЕС", построенного на диверсификации поставок и сокращении доли в них России, на инвестировании в энергоэффективность и возобновляемые источники.

Стоит заметить, что на прошлой неделе государства Евросоюза заключили соглашение, которое предусматривает сокращение потребления газа на 15 процентов в течение ближайшего года. Это порядка 45 млрд кубометров. Правда, не все страны согласились именно с таким сокращением, так что соглашение было заключено с поправками и исключениями.

Впрочем, в любом случае это эксперимент. И если на отопление жилых домов количества природного газа может хватить, то вот как быть с промышленностью, вопрос остаётся открытым.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Куликов
Популярное
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода

Польша скоро будет Атлантидой, а Великобритания Парком Юрского периода, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Силовые структуры
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Силовые структуры
ВС РФ нанесли новые удары по военным объектам ВСУ в Одесской области
Любовь Степушова Москва не примет предложение Байдена о переговорах по СНВ Любовь Степушова Анастасия Жукова Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова Ольга Лебедева НАТО настойчиво подталкивает косоваров к эскалации конфликта с Сербией Ольга Лебедева
Общество
Шукшина пожаловалась Мишустину: Наши ТВ-каналы работают по украинскому заказу
Мир. Новости мира
Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в реанимацию с синдромом Гийена-Барре
Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска
Силовые структуры
Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска
Последние материалы
Эксперт: границы СВО стёрлись, с Украиной никто не хочет иметь дело
Признание Борреля: Европе не удалось полностью заменить газ из России
Собчак рассказала, что Чубайс находится в нетранспортабельном состоянии
Министр Херсонской области Ковалёв: не допустим простоя земель как в 90-е годы
Шукшина о танцах под Сердючку и Ротару в Москве: "Предлагаю обращаться в ФСБ"
Ищенко: если бы не Кремль, бойцы Лукашенко давно бы крошили ВСУ
Тюрьма, депортация или штраф: что грозит россиянам, снявшим порно в Ереване
Собчак купила пентхаус за 1,5 млрд рублей и сравнила Бузову с однушкой в Москве
Newsweek: Порошенко попросил оружия и заявил, что Россия “выдохлась”
В ХМАО зафиксирован бум запросов на проституток. Сургут лидирует по ценнику
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников