Трамп обвинил Байдена в предательстве суверенитета Америки

Экс-президент США Дональд Трамп продолжает хейтить своего преемника Джо Байдена в связи с кризисом на Украине.

Выступая на конференции консервативных CPAC, он обвинил нынешнего хозяина Белого дома в том, что тот поставил интересы Киева выше американских, поскольку сами США "подвергаются вторжению" на границе с Мексикой.

"Правительство Байдена потратило месяцы на размышления о том, как остановить вторжение в чужую страну, находящуюся за тысячи миль. Я считаю, что американцы заслуживают президента, который прежде всего остановит вторжение в нашу страну, — заявил Трамп, имея в виду волну миграции через южную границу США, которую он, будучи президентом, хотел остановить, построив пограничную стену. — Похоже, границы Украины являются священными для американских демократов, в то же время им наплевать на разрушение границ США, и они готовы жертвовать суверенитетом Америки".

Напомним, ранее Трамп уже заявлял, что "Путин — гениальный парень", который "играет на Байдене, как на барабане".

"Проблема не в том, что Путин умен, потому что, конечно, он умен. Настоящая проблема в том, что наши лидеры глупы. Глупый Байден. Так глупо", — говорит Трамп.

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