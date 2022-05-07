EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Трамп: неумение Белого дома общаться с Путиным может привести к большим жертвам

Мир

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешние американские власти не умеют взаимодействовать с лидером РФ Владимиром Путиным.

Трамп: неумение Белого дома общаться с Путиным может привести к большим жертвам

По его словам, "миллионы людей" могут погибнуть из-за неспособности Белого дома выстраивать правильную коммуникацию с Москвой.

"Они не знают, как взаимодействовать с Путиным. Они говорят неправильные вещи в неправильный период", — сказал Трамп во время выступления в штате Пенсильвания, запись которого появилась на сайте телеканала C-SPAN.

Кроме того, бывший президент США подчеркнул: в Белом доме не понимают, что нужно сделать, чтобы "положить конец безумию, которое творится". Как отметил Трамп, конфликтная ситуация вокруг Украины — самое опасное время в истории из-за "невероятной силы современного вооружения".

Ранее американский лидер Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Киева. США поставят Украине артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша дональд трамп владимир путин
Sberbank
Новости
Daily Express: Толстяки угрожают боеготовности армии США
Шеремет: будущее освобождённых территорий Украины неразрывно связано с Россией
Глава Чечни Кадыров: контрнаступление украинских военных в ЛНР провалилось
Трамп: неумение Белого дома общаться с Путиным может привести к большим жертвам
Ситуация на Украине важна в вопросе Тайваня и Южно-Китайского моря
Власти Херсонской области: регион может войти в состав России
Во Франции представили свидетельства о преступлениях нацистов "Азова"*
Кофту Зеленского и кувшин с петушком продали на аукционе
Байден заявил о выделении новой военной помощи Украине
Сумму в 11 965 рублей получат все пенсионеры в РФ уже в июне 2022 года
Популярное
Силовые структуры
17-летнюю "беженку" Марию уличили в распространении фейков: "Врёт и не краснеет"

Молодая девушка Мария регулярно лжёт об ужасах российских "фильтрационных лагерей".

17-летнюю "беженку" Марию уличили в распространении фейков: "Врёт и не краснеет"
Лукашенко: "РФ, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада"
Мир. Новости мира
Лукашенко: "РФ, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада"
Силовые структуры
Коротченко: ВС РФ нашли способ нарушить схему поставок западного вооружения ВСУ
Мир. Новости мира
ВС России нанесли ракетный удар по объекту в Николаеве
Любовь Степушова Венгрия в третий раз пригрозила Брюсселю выходом из ЕС Любовь Степушова Анна Селезнева Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете Анна Селезнева Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров
Евросоюз
Варшава объявила о создании польско-украинского государства
Силовые структуры
ВС РФ пресекли попытку боевиков "Азова"* прорваться с "Азовстали" на машине
Латвийский капитан Слайдиньш: ВСУ могут ударить по Крымскому мосту 9 мая
Силовые структуры
Латвийский капитан Слайдиньш: ВСУ могут ударить по Крымскому мосту 9 мая
Последние материалы
Daily Express: Толстяки угрожают боеготовности армии США
Шеремет: будущее освобождённых территорий Украины неразрывно связано с Россией
Глава Чечни Кадыров: контрнаступление украинских военных в ЛНР провалилось
Трамп: неумение Белого дома общаться с Путиным может привести к большим жертвам
Ситуация на Украине важна в вопросе Тайваня и Южно-Китайского моря
Власти Херсонской области: регион может войти в состав России
Во Франции представили свидетельства о преступлениях нацистов "Азова"*
Кофту Зеленского и кувшин с петушком продали на аукционе
Байден заявил о выделении новой военной помощи Украине
Сумму в 11 965 рублей получат все пенсионеры в РФ уже в июне 2022 года
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников