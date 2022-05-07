Трамп: неумение Белого дома общаться с Путиным может привести к большим жертвам

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешние американские власти не умеют взаимодействовать с лидером РФ Владимиром Путиным.

По его словам, "миллионы людей" могут погибнуть из-за неспособности Белого дома выстраивать правильную коммуникацию с Москвой.

"Они не знают, как взаимодействовать с Путиным. Они говорят неправильные вещи в неправильный период", — сказал Трамп во время выступления в штате Пенсильвания, запись которого появилась на сайте телеканала C-SPAN.

Кроме того, бывший президент США подчеркнул: в Белом доме не понимают, что нужно сделать, чтобы "положить конец безумию, которое творится". Как отметил Трамп, конфликтная ситуация вокруг Украины — самое опасное время в истории из-за "невероятной силы современного вооружения".

Ранее американский лидер Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Киева. США поставят Украине артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.