Пелоси на Тайване: последствия и сценарии ответа Китая

Попытки США расшатать мировую стабильность продолжаются. Очередным этапом реализации американской концепции управляемого хаоса на евразийском континенте стали меры по дестабилизации обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Азиатское турне спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси спровоцировало серьёзное обострение китайско-американских отношений.

Тайваньские СМИ раскрыли не только программу пребывания американского политика высшего ранга с визитом, но и планируемое место проживания делегации. Вероятно, со стороны тайваньских властей этот визит готовился заблаговременно, как и дозированная утечка информации в медиапространство.

Американцы поначалу вели себя достаточно сдержанно: прекрасно осознавая реакцию китайских властей, Тайвань официально не был включён в список стран для посещения спикером. И лишь на фоне острых заявлений Пекина риторика ощутимо изменилась, на первый план вышел тезис о самостоятельном праве госпожи Пелоси определять страны для посещения.

Посещение Тайваня Пелоси — первый визит настолько высокопоставленного государственного деятеля США и недвусмысленный сигнал к расширению контактов с непризнанной Китайской Республикой для других членов мирового сообщества.

Для официального Пекина подобная ситуация является триггером, провоцирующим обострение отношений с Вашингтоном. Несмотря на способность китайцев многократно выносить "последнее предупреждение", напряжённость в регионе продолжает нарастать.

Первоначально регион в Южно-Китайском море был закрыт Китаем для проведения внеплановых учений. Из портов базирования были выведены в море оба авианосца, имеющихся в составе ВМС Народно-освободительной армии Китая, "Ляонин" и "Шаньдун".

Воздушное пространство над Тайваньским проливом было закрыто для гражданских самолётов, ранее были отменены все авиарейсы из прибрежной провинции Фуцзянь.

Со стороны США также были предприняты определённые действия по обеспечению безопасности визита Нэнси Пелоси — авианосная ударная группа во главе с атомным многоцелевым авианосцем "Рональд Рейган" маневрировала в акватории Тихого океана вблизи Тайваня для выполнения внезапно возникающих боевых задач.

При вхождении борта влиятельной конгресс-вумен в зону идентификации тайваньской ПВО его взяли на сопровождение истребители ВВС Тайваня. Су-35 китайских ВВС, предположительно отправленные для воспрепятствования посадке борта в аэропорт Суншань, со своей задачей не справились.

Деэскалация конфликта могла быть (но не стала) осуществлена несколькими путями:

полный отказ Нэнси Пелоси от посещения Тайваня , подрывающий представление о роли США как главенствующего актора на международной арене; на этом фоне нельзя было исключать более глубокий раскол в американских политических элитах как между республиканцами и демократами, так и внутри самой Демократической партии;

, подрывающий представление о роли США как главенствующего актора на международной арене; на этом фоне нельзя было исключать более глубокий раскол в американских политических элитах как между республиканцами и демократами, так и внутри самой Демократической партии; невмешательство Китая в вопросы политических контактов руководства Тайваня , что является заведомо невозможным; в преддверии XX съезда Компартии Китая Си Цзиньпин не может допустить снижения собственного рейтинга на внутренней политической арене; официальная позиция Пекина о целостности Китая и неотделимости островных территорий неизменна на протяжении десятилетий; любой отход от неё будет воспринят как проявление слабости и может спровоцировать критические процессы внутри Коммунистической партии;

, что является заведомо невозможным; в преддверии XX съезда Компартии Китая не может допустить снижения собственного рейтинга на внутренней политической арене; официальная позиция Пекина о целостности Китая и неотделимости островных территорий неизменна на протяжении десятилетий; любой отход от неё будет воспринят как проявление слабости и может спровоцировать критические процессы внутри Коммунистической партии; одним из компромиссных вариантов могло стать посещение политиком Тайваня без формального пересечения государственной границы , подразумевающее встречу спикера нижней палаты с высшим руководством непризнанного государства в транзитной зоне аэропорта; это неизбежно ухудшило бы отношения Китая и США, но позволило бы избежать открытого военного противостояния — но Пелоси всё-таки поехала "осуществлять визит";

, подразумевающее встречу спикера нижней палаты с высшим руководством непризнанного государства в транзитной зоне аэропорта; это неизбежно ухудшило бы отношения Китая и США, но позволило бы избежать открытого военного противостояния — но Пелоси всё-таки поехала "осуществлять визит"; оптимальным выходом из сложившейся ситуации мог бы стать перенос визита Пелоси на осень — после проведения съезда Компартии либо тайное посещение Тайваня с раскрытием обстоятельств постфактум; мечта Си Цзиньпина — однако тоже не вышло.

Развязывание активных боевых действий в Южно-Китайском море не отвечает интересам ни одной из сторон и представляется маловероятным.

Финал очередного витка американо-китайского противостояния зависит не только от амбиций и способности к компромиссам политического руководства, но и от выдержки должностных лиц, имеющих доступ непосредственно к системам управления войсками и оружием.

Вашингтон уже отказался нести ответственность за действия своего представителя и предупредил Пекин о недопустимости агрессии. МИД КНР осудил нарушение принципа "одного Китая" и сопряжённых с ним трех китайско-американских коммюнике.

Минобороны Китая анонсировало скорое начало операции по противодействию визиту Нэнси Пелоси на Тайвань. Возможно, в скором времени китайские власти решатся и на экономическую и продовольственную блокаду острова, чтобы не потерять лицо окончательно.

Характерно, что встретившие Пелоси тайваньцы активно использовали в одежде и атрибутах цвета украинского флага, что усугубит антипатию к Украине со стороны почти 1,5-миллиардного материкового Китая.

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