США превентивно ответят РФ за воссоединение с территориями бывшей Украины поставками HIMARS

США пригрозили "быстро и жёстко" ответить РФ за включение в состав своих исторических территорий, отданных большевиками Украине. Предполагаются и превентивные меры.

Россия получит новые санкции за присоединение исторических территорий

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби решил озвучить давно очевидные процессы. Об этом пишет The Washington Post.

По словам Кирби, Россия начинает работать по сценарию, очень похожему на тот, "который мы видели в 2014 году", назначая администрации "оккупированных территорий" .

По мнению чиновника, Россия скоро проведёт референдумы в Херсонской, Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках и присоединит их.

Кирби пообещал в ответ на это ввести "быстро и жёстко" новые санкции "в отношении российских марионеток и их представителей на территориях подконтрольных России". В качестве примера он указал на уже введённые санкции против мэра Мелитополя Галины Данильченко и против главы ДНР Дениса Пушилина.

Кирби уверен, что РФ, вернув свои исторические земли, станет "ещё бóльшим мировым изгоем, чем она является сейчас". Чиновник пригрозил, что "украинская армия будет работать над тем, чтобы вернуть эти территории, а украинцы будут сопротивляться российскому контролю и пытаться изгнать Россию, как они это делали последние пять месяцев".

Превентивные меры — поставки HIMARS

Издание Fox News полагает, что ближайшим превентивным ответом США на намерения РФ станет отправка артиллерийских систем и боеприпасов для ракетных систем спутникового наведения дальнего действия HIMARS.

Ожидается, что на этой неделе администрация Джо Байдена объявит о 16-м президентском пакете помощи оружием и снаряжением Украине.

Кирби сказал, что пакет будет включать "больше HIMARS", а также дополнительные ракеты для реактивных систем залпового огня и артиллерийские боеприпасы.

Санкции США будут введены против бизнеса, работающего на новых территориях

Как сказал Pravda.Ru политолог-американист Малек Дудаков, экономические санкции будут введены в отношении всех компаний, которые будут участвовать в восстановлении регионов, возвращённых с Украины, в том числе банков, которые будут работать с населением.

Также, по словам политолога, могут быть введены секторальные санкции — полное отключение России от SWIFT или введение секторальных санкций в отношении тех индустрий, которые были недавно выведены из-под санкций, например, связанных с удобрениями, продовольствием, и так далее.

По мнению Малека Дудакова, это может "демотивировать российские компании участвовать в восстановлении этих регионов, если, конечно, не будет принято политическое решение".

Заметим, что с 7 марта 2022 года Россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. К 22 марта число российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, достигло 7116. В этих списках есть компании разных секторов, в том числе банковского, которые уже заходят на освобождённые территории, например, Промсвязьбанк.

Ответ России — не надо "раскочегаривать" конфликт

Посольство РФ в США указало в ответном слове, что "утверждения о захватническом характере российской спецоперации в корне ложны и подтверждают стремление США "раскочегаривать" конфликт как можно дольше.

Россия возвращает мир на освобождённые территории, создаёт условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности, отметило посольство на своём сайте.

Представитель МИД Мария Захарова заявила в своём Телеграм-канале, что угрозы со стороны США только укрепляют решимость России следовать намеченному курсу на Украине.

Между тем, президент Владимир Путин, находясь в Тегеране, предложил США снять санкции против экспорта российского зерна, тогда будет обеспечен вывоз украинского зерна через пока ещё украинские порты.

Неделю назад Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США разрешило проводить с Россией транзакции, связанные с поставками продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования.

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