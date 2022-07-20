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Пушков: США и ЕС начали пересмотр антироссийских санкций с учётом своих нужд

Мир

Корректировка части ограничительных мер не меняет общего коллективного курса западных стран на санкционную войну против РФ. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Пушков: США и ЕС начали пересмотр антироссийских санкций с учётом своих нужд

По его мнению, пересмотр санкционной политики не означает, что на Западе "что-то осознали" и "сделали выводы".

"И США, и ЕС начинают корректировать антироссийские санкции с учётом своих нужд и потребностей", — считает Пушков.

Он также предположил, что Запад сделал ряд точечных умозаключений, в соответствии с которыми и были осуществлены поправки. "Крупные выводы" из этой коррекции делать не стоит, заключил сенатор.

Ранее агентство Reuters опубликовало материал, в котором сообщается, что Еврокомиссия собирается смягчить антироссийские санкции, утверждённые после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины. По предварительным данным, Запад разрешит экспорт продовольствия и зерна из России.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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