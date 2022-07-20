Пушков: США и ЕС начали пересмотр антироссийских санкций с учётом своих нужд

Корректировка части ограничительных мер не меняет общего коллективного курса западных стран на санкционную войну против РФ. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, пересмотр санкционной политики не означает, что на Западе "что-то осознали" и "сделали выводы".

"И США, и ЕС начинают корректировать антироссийские санкции с учётом своих нужд и потребностей", — считает Пушков.

Он также предположил, что Запад сделал ряд точечных умозаключений, в соответствии с которыми и были осуществлены поправки. "Крупные выводы" из этой коррекции делать не стоит, заключил сенатор.

Ранее агентство Reuters опубликовало материал, в котором сообщается, что Еврокомиссия собирается смягчить антироссийские санкции, утверждённые после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины. По предварительным данным, Запад разрешит экспорт продовольствия и зерна из России.