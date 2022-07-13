Россия, Иран и Турция пригласят всех в "открытую Евразию"

Визит Владимира Путина в Иран, где он встретится с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, даст сигнал мировому сообществу — присоединяйтесь к Евразии, считает эксперт Маис Курбанов.

Астанинский формат по Сирии соберётся в Иране

Президент России Владимир Путин отправится в Тегеран 19 июля на саммит со своими иранским и турецким коллегами — Ибрагимом Раиси и Реджепом Эрдоганом, сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

После посещения Таджикистана в конце июня это будет второй зарубежный визит главы РФ с тех пор, как начата спецоперация на Украине.

Песков уточнил, что тема саммита — мирные переговоры по Сирии в рамках так называемого астанинского мирного процесса.

В Сирии Анкара уже более месяца тому назад анонсировала операцию против "курдских террористов", целью которой является создание "безопасной зоны" на севере глубиной 30 километров. На первом этапе планируется охватить районы Манбиджа и Таль-Рифата, сельского Алеппо, позже и другие районы к востоку от Евфрата.

Арабские газеты сообщают, что Эрдоган приложит все усилия, чтобы убедить Путина согласиться с проведением операции.

Транспортный коридор "Север-Юг" в центре внимания

Иранское агентство Mehr сообщило со ссылкой на главу комитета парламента по экономике Мохаммада Пур Ибрахими, что "возможные консультации между Путиным и Раиси, скорее всего, сосредоточатся на развитии экономического сотрудничества между Ираном и Россией".

Среди обсуждаемых проектов будет транспортный коридор "Север-Юг" через Иран в Индию, о котором говорилось на недавнем Каспийском форуме. Отметим, что на днях первый регулярный грузовой состав из России прибыл в Иран через территорию Туркмении. Он преодолел 1600 км по восточной хорде транспортного коридора и прибыл в иранский порт Бендер-Аббас. Дальше состав отправится в индийский порт Мумбаи.

Соглашение о коридоре "Север-Юг" было подписано между Россией, Ираном и Индией ещё в 2002 году, но сейчас этот стратегический путь становится наиболее важным, так как прорывает блокаду, устроенную ЕС, США и Великобританией в отношении России.

Беспилотники Иран РФ не продаёт, а передаёт их в рамках обмена

На Западе активно обсуждается вопрос продажи иранских беспилотников РФ, и выражается обеспокоенность. Это вполне возможный вариант, так как в Венесуэле, Таджикистане и Йемене Иран наладил их производство.

Иран имеет один из самых широких в мире модельных рядов БПЛА — от небольших тактических разведчиков до ударных аппаратов и так называемых дронов-камикадзе.

Кувейтское издание "Аль-Джарида" сообщает со ссылкой на источник в минобороны Ирана, что Тегеран якобы уже передал Москве первые беспилотники и готовится поставить новую партию.

Эти поставки идут в рамках рамках договора о совместном производстве оружия и обмене технологиями. Уже, якобы, начато строительство завода в Иране по сборке российских самолётов пятого поколения.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани подчеркнул сегодня, что это сотрудничество развивается давно и не связано с российской военной операцией на Украине.

Если США этот вопрос беспокоит, то им надо непременно заняться. И дело не столько в поставках иранских дронов, сколько в сближении позиций Ирана и России по Сирии в ущерб Израилю.

Россия, Иран и Турция формируют новую Евразию

Если Иран — объект санкций Запада, то Турция отказалась их применять в отношении РФ. Отсюда она имеет массу выгод, став не только транспортным региональным хабом, в том числе, по зерну, но и получив возможность зайти в освободившиеся ниши на российском рынке. Иран и Турция будут помогать РФ и дальше обходить санкции, так как это им экономически выгодно.

Как сказал Pravda.Ru политолог, иранист Маис Курбанов, эта встреча в Иране ожидалась очень давно, и она будет знаковой для всего мира.

"Несмотря на разные политические позиции, иногда — недопонимание, экономические договорённости в этом трио не нарушаются", — отметил эксперт.

По его словам, Иран и Россию объединяют санкции, Каспий и обладание ресурсами, и это достаточно сильные позиции, чтобы действовать сообща. Эксперт напомнил, что Турция начала развиваться благодаря постсоветским государствам, особенно России, куда она продавала свои товары и услуги. С другой стороны, природными ресурсами её всегда обеспечивали Россия и Иран.

Маис Курбанов отметил, что на встрече в Тегеране трио будет обсуждать:

отмену виз,

совместную оборону и обмен вооружениями,

общие экономические проекты,

общую конвертируемую валюту и совместную банковскую систему.

"Эта встреча даст сигнал всему мировому сообществу, что, вот, мы существуем, мы объявляем Евразийский континент открытым, присоединяйтесь", — сказал Маис Курбанов.

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