Россия не даст Анкаре провести новую операцию в Сирии

Россия не даст Турции провести новую операцию на севере Сирии, увеличив присутствие в опорных городах.

Зерно встречи — не зерно, а ситуация в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в Турцию накануне объявленной новой операции Анкары в Сирии и данных о выводе российского контингента из этой страны.

Лавров уже встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушаглу. На пресс-конференции он сказал, что РФ тесно сотрудничает с Турцией по Сирии и понимает озабоченности Анкары.

Чавушаглу отметил, что Турция считает необходимым "освобождение курдского населения на севере Сирии от террористов", которым оказывают поддержку страны Запада, включая США.

Это Анкара намеревается сделать, расширив "безопасные зоны" глубиной 30 киломтеров вдоль границы, нацелившись на районы Таль-Рифат и Манбидж и дальше на восток.

Удар пришёлся бы по курдским отрядам народной самообороны (YPG) и отрядам Сирийских демократических сил (СДС), которые контролируют большую часть северной Сирии и рассматриваются Вашингтоном как союзник в борьбе с ИГИЛ*. Анкара считает эти формирования террористическими — продолжением Рабочей партии Курдистана (РПК).

Однако, как пишет турецкая Hurriyet, после переговоров с РФ Анкара приостановила подготовку к операции в Сирии.

"Россия не одобрила турецкую операцию и направила подкрепление в регион", — пишет турецкое издание.

И понятно, почему — Москве совсем не нужно, чтобы протурецкие формирования заняли дорогу М-4, которая пересекает север Сирии с запада (Латакии) на восток, к иракской границе, и за которую были жестокие бои в 2020 году.

Чем меньше в Сирии России, тем больше Ирана

Издание Middle East Eye сообщило, что Турция решила объявить о проведении военной операции на севере Сирии, после того как Россия вывела значительное количество войск из страны из-за ситуации на Украине.

Как полагает востоковед Кирилл Семёнов, эти сообщения основываются на непроверенных данных, а намерения Турции проводить операции в Сирии "вряд ли когда-либо были связаны с колебанием численности российской группировки в Сирии".

Эксперт не считает, что намерения Анкары являются результатом ослабления российских сил и их боевых возможностей в Сирии. Турции, по его словам, не выгодно, чтобы России "было меньше в Сирии", потому что тогда там сразу же "становится больше Ирана", с которым "турецким сирийским союзникам иметь дело будет гораздо сложнее".

Россия увеличила военное присутствие на севере Сирии

Представитель поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии (СНА) заявил Reuters, что Россия укрепляет позиции возле всех сирийских городов в пределах 40 километров от турецкой границы. Мобилизовались также правительственные силы и иранские ополченцы. По словам одного из представителей СНА, их разведка зафиксировала посадку российских вертолётов на авиабазе недалеко от Таль-Рифата.

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu подтвердило, что они совершают разведывательные полёты, также РФ устанавливает системы ПВО "Панцирь-С1" в приграничном городе Камышлы.

Сирийская газета "Аль-Ватан" в понедельник, 6 июня, сообщила, что сирийские войска, танки и тяжёлое вооружение были переброшены в выходные в регион в ответ на действия Турции.

Надо решать в Сирии стратегические экономические вопросы

Как сказал Pravda.Ru политический аналитик Тофик Аббасов, Москва и Анкара пытаются переформатировать конъюнктуру, с тем чтобы не было возврата к активным боевым действиям и чтобы исключить избирательность в операциях по ликвидации тех или иных групп боевиков: "Тут нельзя, тут наши интересы, а там можно, там ваши интересы".

"Фрагментарно решать проблему в Сирии сейчас уже не годится. Нужно находить базовые подходы, с тем чтобы окончательно оформить переход от силового противостояния к мирному разрешению, а далее уже решать задачи, которые подпадают под сферу экономики", — сказал Pravda.Ru Тофик Аббасов.

По словам эксперта, Россия, Турция и Иран должны договариваться, как будут делить между собой сферы влияния в чисто экономическом плане, потому что все они заинтересованы в стабилизационных процессах.

"Должен быть системный подход и чёткий план действий хотя бы на ближайшую перспективу, с тем чтобы исключить вероятность неожиданных инцидентов, эксцессов и убедиться в том, что ситуация в Сирии действительно находится под контролем", — уточнил для Pravda.Ru Тофик Аббасов.

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