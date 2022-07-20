Захарова о санкциях США в случае "аннексии" Украины: "Угроза цели не достигла"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления США о том, что в случае интеграции освобождённых регионов Украины в состав России, Вашингтон введёт новые санкции против Москвы. По её словам, подобные высказывания лишь укрепляют решимость российской стороны.

Как подчеркнула Захарова, очередные угрозы Белого дома не "достигли цели".

"Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят "новые санкции" и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу", — пояснила Захарова.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Белого дома о том, что Вашингтон не признает интеграцию украинских регионов в состав России и, более того, намерен ответить на подобное развитие сценария жёсткими санкциями в отношении Москвы в случае "аннексии" Незалежной.