Baijiahao: Путин может парализовать половину территории США одним звонком

Несмотря на то что после окончания холодной войны прошло несколько десятилетий, Вашингтон продолжает оказывать давление на Москву. США убеждены, что их главным конкурентом на мировой арене является именно Россия. Поэтому Запад идёт на поводу у Белого дома и вводит антироссийские санкции. Однако ответ Москвы на западное давление оказался обескураживающим, считают китайские эксперты.

"Россия представила боевую систему, которая одним ударом способна стереть с лица земли половину территории США. Конкурентов у этого оружия не будет как минимум ближайшее десятилетие", — отмечают эксперты в издании Baijiahao.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что новейший ракетный комплекс "Сармат" до конца 2022 года поступит на вооружение российской армии. Американцы смогут ощутить силу "Сармата" на себе, если рискнут спровоцировать Россию, заявили аналитики.

Комплекс способен нести более десяти ядерных боеголовок, что позволяет поражать несколько целей за один удар. В Baijiahao не исключают, что "Сармат" может быть направлен на крупнейшие мегаполисы восточного или западного побережья США. Таким образом, Владимиру Путину достаточно сделать всего один телефонный звонок в Минобороны и приказать привести комплекс в действие.

"После применения "Сармата" половина территории США будет парализована. К тому же российская ракета имеет сильную проникающую способность: американская система ПРО совершено бесполезна перед этим оружием, она его не остановит", — высказали мнение авторы Baijiahao.