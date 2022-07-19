NYT: президент Украины Зеленский начал вести войну на скрытом фронте

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего начальника разведки и главного прокурора. Это свидетельствует о том, что глава Незалежной начал новое противостояние со шпионами и пособниками России в правительстве и обществе, заявили американские аналитики.

"Зеленский нацелился на скрытого врага: украинцы помогают России", — заявили в США.

Журналисты убеждены, что лидер киевского режима начнёт вести довольно агрессивные действия в борьбе с "пятой колонной". В New York Times заявили, что после начала военной спецоперации многие украинские чиновники и простые мирные жители оказались "предателями" своей страны.

"Угроза со стороны шпионов в правительстве, церквях и спецслужбах, а также со стороны пророссийски настроенных граждан на Востоке преследовала Украину в течение многих лет, но во время СВО она стала ещё более острой", — заявили в NYT.