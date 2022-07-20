Посольство РФ: США стремятся "раскочегарить" конфликт вокруг Украины

США стремятся "раскочегаривать" конфликт на Украине как можно дольше, заявили в посольстве России в Вашингтоне. По мнению представителей дипмиссии, поводом для таких выводов служат инсинуации о якобы "аннексии" территорий Незалежной российской стороной.

Как подчеркнули в посольстве, все утверждения о том, что якобы Россия намерена "захватить" Украину — ложь.

"Мы возвращаем мир на освобождённые территории, создаём условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности… Очередные инсинуации являются ещё одним подтверждением стремления Вашингтона "раскочегаривать" конфликт как можно дольше", — говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление представителей Белого дома о том, что в случае интеграции освобождённых регионов Украины в состав России, США намерены ужесточить существующие санкции и ввести новые рестрикции.