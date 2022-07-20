Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Суд в Приморье отказался штрафовать H&M на 700 тысяч рублей за уход из России
США выбирают между капитуляцией перед РФ и ядерной войной
Шойгу приказал жёстко пресекать удары ВСУ по жилым кварталам Донбасса
Кива: ряд отставок на Украине отвлекает от сдачи Северска — "Шоу для баранов"
Мирошник: Киев в Славянске готовит постановки для "отлова коллаборантов"
Педагог "Щуки" Дрознин заявил, что артист Певцов не похищал его из пансионата
Жителей посёлка Казачья Лопань эвакуируют из-за обстрелов ВСУ
АПЛ-ракетоносец “Генералиссимус Суворов” вышла на испытания в Белое море
Эксперты о действиях Запада: "Мир катится под откос"

Посольство РФ: США стремятся "раскочегарить" конфликт вокруг Украины

Политика

США стремятся "раскочегаривать" конфликт на Украине как можно дольше, заявили в посольстве России в Вашингтоне. По мнению представителей дипмиссии, поводом для таких выводов служат инсинуации о якобы "аннексии" территорий Незалежной российской стороной.

Посольство РФ: США стремятся "раскочегарить" конфликт вокруг Украины

Как подчеркнули в посольстве, все утверждения о том, что якобы Россия намерена "захватить" Украину — ложь.

"Мы возвращаем мир на освобождённые территории, создаём условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности… Очередные инсинуации являются ещё одним подтверждением стремления Вашингтона "раскочегаривать" конфликт как можно дольше", — говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление представителей Белого дома о том, что в случае интеграции освобождённых регионов Украины в состав России, США намерены ужесточить существующие санкции и ввести новые рестрикции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Общество
Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь

Сегодня, когда прозвучало слово "спецоперация", люди искусства рванули из России.

Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь
Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО
Мир. Новости мира
Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО
Силовые структуры
Онуфриенко: ВСУ трёхкратно превосходят ВС РФ по численности в Херсонской области
Силовые структуры
Костин предупредил о военной мощи Польши и опасности её захода на Украину
Игорь Латунский Экс-генерал КГБ: проблему национализма в СССР нельзя было решать силовым методом Игорь Латунский Иван Лебедев Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь Иван Лебедев Ярас Валюкенас СССР — единственная страна, нарушившая принцип "Разделяй и властвуй" Ярас Валюкенас
Силовые структуры
Коц объяснил, что ждёт Донбасс в ближайшие недели: "Халявы уже не будет"
Политика. Новости и аналитика
The Heritage Foundation: итог визита Путина в Иран — жёсткая пощёчина Байдену
Американский эксперт: западные генералы врут о реальном положении ВСУ
Мир. Новости мира
Американский эксперт: западные генералы врут о реальном положении ВСУ
Последние материалы
Рожин о стратегии Киева: ВСУ — это смертник, направленный на Россию
Диетолог: "Секрет похудения — убрать перекусы и включить в рацион полноценный белок"
Попытка получить OBI у банка Центрокредит и Арсена Канокова не удалась
Аналитики: начав СВО, Россия избежала атаки на свою территорию
Рожин: прорыв линии ВСУ в Северске — удар по ключевой линии обороны
Захарова о санкциях США в случае "аннексии" Украины: "Угроза цели не достигла"
Автоэксперт: "Распространенная причина отказа тормозов в нерегулярной замене тормозной жидкости"
Посольство РФ: США стремятся "раскочегарить" конфликт вокруг Украины
Рожин: военные ВСУ не хотят участвовать в боевых действиях против ВС РФ
Президент Латвии Левитс: за поддержку спецоперации будем лишать гражданства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников