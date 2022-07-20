США пригрозили Москве новыми санкциями в случае "аннексии" украинских территорий

Вашингтон не признает интеграцию освобождённых регионов Украины в состав России и, более того, за подобный сценарий готовы ввести новые санкции против Москвы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

По словам Кирби, кроме того, в случае интеграции украинских освобождённых территорий в состав России, Вашингтон намерен "попытаться ослабить" военный потенциал российской стороны.

"Мы можем ввести дополнительные санкции, ужесточить уже действующие, а также продолжить попытки ограничивать возможности Путина", — заявил Кирби на брифинге.

Какие именно санкции намерен вводить Вашингтон, Кирби не уточнил, как и то, каким образом Белый дом собирается "ослаблять" военный потенциал России.