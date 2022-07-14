Россия не должна проиграть: КНДР признала республики Донбасса

Шаг КНДР по признанию республик Донбасса вызван пониманием того факта, что проигрыш РФ в конфронтации с Западом будет серьёзным поражением и Пхеньяна, считает эксперт Александр Жебин.

Северная Корея признала ДНР и ЛНР

Корейская народно-демократическая республика (КНДР) стала третьей страной ООН после РФ и Сирии, признавшей независимость Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР).

Государственные СМИ Северной Кореи заявили в четверг, что министр иностранных дел страны Чхве Сун Хуэй направил письма лидерам ДНР и ЛНР, чтобы сообщить о решении признать их независимость и о своей готовности развивать дипломатические отношения с обеими странами.

"Правительство КНДР приняло решение признать независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и выразило желание развивать межгосударственные отношения с этими странами в идее независимости, мира и дружбы", — говорится в заявлении.

Пхеньян неоднократно обвинял Соединённые Штаты в кризисе на Украине, утверждая, что "политика гегемонии" Запада оправдывает наступление России на Украину, чтобы защитить себя.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что целью специальной военной операции в Донбассе является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Уголь Донбасса понадобится КНДР

"Укрепляется международный статус Донецкой Народной Республики и её государственность. Это еще одна наша дипломатическая победа", — заявил по факту признания глава ДНР Денис Пушилин.

Пресса Южной Кореи ранее заметила встречу посла Северной Кореи в РФ с представителями ЛДНР на ПМЭФ. Если отношения установлены, то, вероятно, уголь Донбасса очень пригодится в КНДР, обложенной со всех сторон санкциями.

Украина разорвала отношения с КНДР, которых и не было

Украина уже ранее приостановила свои политические и экономические контакты с Северной Кореей, которые вела через Китай. Причина — международные санкции, наложенные на КНДР из-за её программы создания ядерного оружия и баллистических ракет.

После признания Пхеньяном ЛДНР, МИД Украины разорвал дипломатические отношения с Северной Кореей и назвал решение Пхеньяна "посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Пхеньян сделал важный шаг для себя и для России

Как сказал Pravda.Ru ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин, признание Пхеньяном ЛДНР — это проявление последовательного курса страны, который она заняла с началом СВО.

Этот курс определяется Договором о дружбе и сотрудничестве между странами и историей. Известно, что Красная Армия освобождала Северную Корею во Второй мировой войне, а Советский Союз оказал ей большую помощь в годы Корейской войны, напомнил эксперт.

Он подчеркнул, что КНДР в ООН голосовала против антироссийских резолюций по вопросу СВО на Украине.

"И сейчас это очень важный, символический международный шаг со стороны этой страны. Он, возможно, откроет, первоначально небольшую, но полосу признаний двух республик", — отметил Александр Жебин.

Эксперт предполагает, что Пхеньян надеется на то, что РФ и КНДР сделают совместные шаги по преодолению западных санкций. И, вероятно, Пхеньян рассчитывает на поставки зерна, так как "в последние годы находится в трудной продовольственной ситуации".

"И, в целом, КНДР, конечно, понимает, что если Россия проиграет в нынешней кампании, то ситуация вокруг КНДР значительно осложнится, и под угрозу, может быть, будет поставлено само существование этой страны", — отметил он.

Поэтому, по словам Александра Жебина, поддержка Северной Кореей России в этом конфликте приведёт "к ещё большему взаимопониманию двух стран в том, что касается противостояния коллективному Западу, который пытается навязывать свои порядки и в Европе, и в Азии".

Он уточнил, что Соединённые Штаты фактически пытаются создать азиатское НАТО, что особенно наглядно продемонстрировал недавний саммит НАТО в Мадриде, куда пригласили руководителей четырёх азиатских стран — военно-политических союзников Соединённых Штатов (Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея).

"Шаг КНДР по признанию ЛДНР в известной степени — это также ответ на такие попытки усилить давление на Россию и Китай в Азии", — подчеркнул эксперт.

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