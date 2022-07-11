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Автор Любовь Степушова

Эксперт: Россию не волнуют газовые проблемы Европы, хочет замёрзнуть — пусть

Экономика » Сырье » Газ

ЕС сильно беспокоится, что Москва нанесёт убийственный удар за помощь Украине в СВО и не вернёт в эксплуатацию "Северный поток-1". Такое решение со стороны РФ было бы глупостью, уверен эксперт Валерий Бессель.

Эксперт: Россию не волнуют газовые проблемы Европы, хочет замёрзнуть — пусть

Поставки российского газа в Европу снизились наполовину

11 июля Россия на 10 дней прекратила подачу природного газа в Германию по "Северному потоку-1" ("СП-1") в связи с техническим обслуживанием.

В прошлые годы никто бы на это не обратил внимания, но сегодня Брюссель делает всё, чтобы ВСУ убивали как можно больше российских солдат на Украине — поставляет оружие и деньги, а РФ душит санкциями. Политики на Западе хорошо понимают, что ответным ударом Москвы может быть эмбарго на поставки газа.

Трубопровод Ямал — Европа через Польшу закрыт (работает на реверс), почти наполовину снижены поставки через Украину и Турцию. В июне "Газпром" сократил поставки газа по газопроводу "СП-1" на 60% из-за отказа Канады вернуть на место оборудование после профилактики.

В выходные Канада приняла решение вернуть турбину в России, чтобы "лишить Путина отговорки не поставлять газ", но тревожное ожидание в Европе сохраняется.

Европейские хранилища могут быть не заполнены к зиме, а рост цен на энергоносители спровоцируют инфляцию и рост протестных настроений.

Европа почти уверена, что Россия не откроет вновь "СП-1"

В беседе с Politico министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал ЕС готовиться к тому, что Россия полностью отключит газ, заявив:

"На данный момент это огромная вероятность".

Немцы тоже бьют тревогу. Министр экономики Роберт Хабек ("Зеленые") и президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер выразили сомнения в том, что Россия снова откроет газовый кран после очередных ремонтных работ на "СП-1".

Хабек считает, что с 11 июля существует угроза "полной блокады газопровода, а Мюллер выразил обеспокоенность по поводу возможного длительного "политического обслуживания".

Германия потребляет от 95 до 100 миллиардов кубометров природного газа в год. Если "СП-1" будет перекрыт (55 млрд), то эффект будет ощущаться по всей Европе, так как Германия не только сама использует газ, но экспортирует его по газопроводам NEL в направлении Нидерландов и OPAL в направлении Чехии, а затем дальше на восток — даже на Украину.

Россия газ Европе продаст — это выгодно, а купит ли она — это её проблемы

Тем временем, пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия не использует природный газ как средство оказания политического давления. Если газовая турбина Siemens, отремонтированная в Канаде, вернётся в Россию, оператор возобновит поставки газа по газопроводу "СП-1", заверил Песков.

Как сказал Pravda.Ru исполнительный вице-президент компании "НьюТек Сервисез", профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель, Россия не заинтересована останавливать "СП-1", что "было бы полной глупостью".

Эксперт напомнил, что об этом говорят "безответственные европейские политики", которые сами могут "окончательно запутаться в своих санкционных ограничениях и довести ситуацию до полного абсурда, когда Европа реально замёрзнет".

"Европа без российского газа не обойдётся. Просто нет в мире газа, который мог бы заместить российский газ, его просто нет, он отсутствует", — сказал эксперт.

С его точки зрения, Россия заинтересована в продаже этого газа не меньше, чем европейцы — в покупке, и это называется "взаимовыгодный бизнес".

"Мы вкладываем большие деньги в разработку новых месторождений, подтверждаем и наращиваем запасы, являемся страной-лидером по доказанным запасам газа, что делает нашу жизнь на ближайшие многие десятилетия очень хорошей. По крайней мере, мы с вами не замёрзнем. А дальше — это политика. К сожалению, она очень безответственная сейчас в Европе. Но это уже их проблемы. Мы, конечно, предложим Европе газ. Будут покупать — будут, нет — это их проблемы", — сказал Валерий Бессель.

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Николай Межевич: «А может отключить Европу от газа прямо сейчас?»
Редактор: Алексей Ткаченко
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