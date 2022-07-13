Посольство КНДР: Пхеньян признал независимость Луганской Народной Республики

Послы Северной Кореи в Москве сообщили, что КНДР признала государственный суверенитет не только ДНР, но и Луганской Народной Республики.

"В Пхеньяне наш замминистра иностранных дел встретился с послом России Александром Мацегорой и передал ноту о признании независимости ДНР и ЛНР", — сказали дипломаты, слова которых приводит ТАСС.

Ранее о признании суверенитета Донецкой Народной Республики рассказал её руководитель Денис Пушилин. Он подчеркнул, что это произошло благодаря труду дипломатов. Известно, что республики Донбасса признала Сирия.