Послы Северной Кореи в Москве сообщили, что КНДР признала государственный суверенитет не только ДНР, но и Луганской Народной Республики.
"В Пхеньяне наш замминистра иностранных дел встретился с послом России Александром Мацегорой и передал ноту о признании независимости ДНР и ЛНР", — сказали дипломаты, слова которых приводит ТАСС.
Ранее о признании суверенитета Донецкой Народной Республики рассказал её руководитель Денис Пушилин. Он подчеркнул, что это произошло благодаря труду дипломатов. Известно, что республики Донбасса признала Сирия.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.