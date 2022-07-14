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Автор Ольга Лебедева

События на Украине глазами западных аналитиков — правда, с которой не поспоришь

Мир

Российская спецоперация на Украине задолго до своего начала и по сей день активно освещается западными средствами массовой информации. Причём, прямо скажем, довольно специфически и часто без малейшего намёка на объективность: любое заявление Киева подаётся как истина, а всё, что говорит Москва — с пометкой "кремлёвская пропаганда".

События на Украине глазами западных аналитиков — правда, с которой не поспоришь

Почему так? На этой неделе сразу три известных западных публициста независимо друг от друга дали ответ на этот вопрос.

Джон Пилджер

"Я провёл свою карьеру, работая в мейнстриме, и я освещал, вероятно, семь, восемь, девять войн со стрельбой; я никогда не видел, чтобы освещение было настолько поглощено цунами ура-патриотизма и манипулятивного ура-патриотизма, как это”, — сказал австралийский журналист, получивший мировую известность, работая в самых разных горячих точках планеты, в интервью газете South China Morning Post.

По его словам, с первых дней СВО было ясно, что западный мир затоплен потоком пропаганды, "непохожей ни на что из того, что мы когда-либо видели раньше":

"За первый месяц конфликта американские сетевые телеканалы больше освещали события на Украине, чем любую другую войну, в которой США принимали непосредственное участие, включая Ирак и Вьетнам. Причём, архитекторы войны в Ираке были одними из первых экспертов, которых пресса привлекала для анализа конфликта, что и сработало в пользу разжигания экстремизма и отказа от поддержки дипломатических решений".

Пилджер подчеркнул, что массовое сознание было подготовлено именно к такой оценке событий, ведь людям годами рассказывали о "российской угрозе", разжигая антироссийскую истерию.

Ноам Хомский

"Довольно интересно, что в американском дискурсе почти обязательно называть российскую военную операцию "неспровоцированным вторжением на Украину'. Посмотрите в Google, вы найдёте сотни тысяч просмотров. Конечно, это было спровоцировано. Иначе они не называли бы это всё время неспровоцированным вторжением”, — сказал американский публицист в интервью Рамзи Баруду.

Хомский, будучи признанным авторитетом в сфере лингвистики, пояснил, что "люди не добавляют одни и те же беспричинные прилагательные и модификаторы к чему-либо снова и снова, если они не пытаются манипулировать восприятием":

"Если бы ваш сосед всегда называл свою жену "моя жена, которую я, определённо,ш никогда не бил”, вы бы сразу заподозрили неладное, потому что нормальные люди так не говорят о нормальных вещах. Мы не говорим "круглая Земля” или "тотальный Холокост”, мы просто произносим слова, потому что у нас нет цели манипулировать, мы просто констатируем факт".

При этом, американский публицист подчёркивает, что спровоцировали конфликт именно США и НАТО:

"Нынешний конфликт можно было легко предотвратить с помощью небольшой дипломатии и нескольких уступок, таких как соблюдение Минских соглашений и предоставление гарантий нейтралитета для Украины. Но вместо этого они выбрали провокацию и эскалацию. Добавьте к этому экспоненциально возросшие обстрелы Донбасса Киевом непосредственно перед вторжением, и вы сами всё поймёте".

Что же касается освещения украинских событий в западных — прежде всего американских — СМИ, то Хомский констатирует, что "цензура в Соединённых Штатах достигла такого уровня, какого я никогда не видел”.

Крис Хеджес

"Никогда, включая кубинский ракетный кризис, мы не стояли ближе к пропасти ядерной войны”, — предупредил в своей крайней статье американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.

По его мнению, Запад "заигрался" в попытке обеспечить планетарное господство.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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