Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор выступил с очередным разоблачением геополитических планов США "по Европе", частью которых является намерение "затягивать конфликт на Украине", дабы "снижать позиции России на международной арене".
В интервью каналу FoxNews экс-советник министра обороны США рассказал об уверенности американцев в своей способности "рулить" управляемым хаосом на Украине, которая "не позволит России добиться заявленных ей целей" СВО.
По словам Макгрегора, Вашингтон намерен нейтрализовать украинское государство, превратив его в квази-Афганистан, где Россия увязнет надолго, перестав быть главным экономическим конкурентом Штатов в Европе.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.