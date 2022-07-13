Дуглас Макгрегор рассказал, какую участь Вашингтон уготовил Украине

Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор выступил с очередным разоблачением геополитических планов США "по Европе", частью которых является намерение "затягивать конфликт на Украине", дабы "снижать позиции России на международной арене".

В интервью каналу FoxNews экс-советник министра обороны США рассказал об уверенности американцев в своей способности "рулить" управляемым хаосом на Украине, которая "не позволит России добиться заявленных ей целей" СВО.

По словам Макгрегора, Вашингтон намерен нейтрализовать украинское государство, превратив его в квази-Афганистан, где Россия увязнет надолго, перестав быть главным экономическим конкурентом Штатов в Европе.