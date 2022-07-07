Медведев предупредил США: связываться с ядерной державой - глупо

Экс-президент России Дмитрий Медведев предупредил власти США, что попытки наказать ядерную державу, такую как Россия, за ее СВО на Украине, ставят под угрозу человечество.

В большом посте в Telegram Медведев назвал Соединенные Штаты "империей, которая пролила кровь по всему миру":

"Вся американская история, начиная с завоевания коренных индейцев, — это кровавая война на уничтожение", — написал он, напомнив про убийства коренных американцев, ядерные удары США по японским Хиросиме и Нагасаки и множество развязанных войн, начиная от Вьетнама и заканчивая Афганистаном.

Сейчас же, по мнению зампредседателя Совбеза РФ, коллективный Запад, возглавляемый Вашингтоном, совершает большую глупость:

"Идея наказания страны, обладающей одним из крупнейших ядерных потенциалов, абсурдна. И потенциально представляет угрозу существованию человечества ", — предупредил политик.

Для сведения:

по данным Федерации американских ученых, Россия и США контролируют около 90% всех ядерных боеголовок в мире.