Совбезу ООН представлены доказательства нацизма на Украине. Контраргументов не нашлось

11 июля состоялось инициированное Россией заседание Совбеза ООН по "формуле Аррии"¹, посвящённое теме неонацизма и ультранационализма на Украине.

Эксперты из России, ЛДНР и Германии продемонстрировали членам Совета доказательства разгула нацизма в стране. Как рассказал по итогам мероприятия первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский, целью докладчиков было — развеять сомнения западных коллег в необходимости денацификации Украины. И она, по словам дипломата, была достигнута:

"Это было настолько убедительно, что члены западных делегаций даже не пытались опровергать озвученную информацию", — сказал Полянский.

Доказательства — неопровержимы

Подробно рассказав членам Совбеза ООН историю развития нацизма на территории современной Украины, докладчики показали кадры шествия по центру Киева осенью 2008 года многочисленной колонны радикальных националистов под красно-чёрными знамёнами УПА*, которые в 2010-м узаконило государство, когда президент Виктор Ющенко присвоил Бандере** звание Героя Украины.

Рассказали о "подвигах" неонацистов "Азова"***, после госпереворота 2014-го устроивших узаконенный террор против жителей Донбасса и противников нового режима, продемонстрировали свидетельства десятков преступлений ВСУ и нацбатов в отношении мирного населения, сопроводив их видеорассказами пострадавших и кадрами с брошенной после отступления нацистской символикой.

Поводя итоги сказанного, Дмитрий Полянский обратился к членам Совбеза ООН:

"Ради будущих поколений денацификация Украины будет выполнена. Мы знаем, что мы делаем всё правильно. И не позволим нацизму возродиться рядом с нами. Признавать очевидное — нацистский характер киевского режима — или нет, выбор каждого. Оценку вашим действиям или бездействию будут давать ваши граждане. Наша совесть чиста, но за вашу я не поручусь".

Реакция западных дипломатов

Позже в своём Telegram-канале Полянский написал, что доклад группы экспертов "вывел западных коллег из зоны комфорта" — доказательств существования нацизма на Украине было много и отрицать их — бессмысленно.

И на их фоне избитые тезисы о российской пропаганде смотрелись, мягко говоря, странно:

"Никто даже не потрудился поспорить с нами по теме, привести какие-нибудь альтернативные факты. Выглядело всё это абсолютно ущербно и неубедительно", — отметил Полянский.

¹Заседание СБ ООН по формуле Аррии — неформальные встречи, организуемые с целью проводить откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

**лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

***украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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