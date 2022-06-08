Барретт: Россия не денацифицирует Украину, пока американцы не денацифицируют США

По мнению ряда политических экспертов, задача денацифицировать Украину, поставленная президентом РФ, труднодостижима, поскольку "идеями Степана Бандеры*" там пронизано всё общество. А главные их поклонники — "постмайданные власти".

Как ранее рассказывала Pravda.Ru, одним из первых сей неприглядный для правительства Украины факт вынес на всеобщее обсуждение американский аналитик, в прошлом — офицер разведки Корпуса морской пехоты США, Скотт Риттер:

"Истинная денацификация, на мой взгляд, потребует от России отстранения правительства Зеленского от власти и замены его новым политическим руководством, которое будет заниматься искоренением неонацистской идеологии на Украине", — написал он в одной из своих статей.

Проблема не только и не столько в Зеленском и его компании

Другой американский аналитик Кевин Барретт, в целом соглашаясь с мнением экс-морпеха Риттера, отмечает, что на данном этапе "реальная проблема России — это не столько нацизированная Украина, сколько нацизированные США":

"В конце концов именно секретные службы США спасли украинских и других нацистов после Второй мировой войны и вооружили их против России. И именно правительство США спонсировало переворот Майдана 2014 года, который установил обученных США неонацистов в качестве реальной власти за фиктивной демократией Украины".

По словам доктора философии, именно правительство США "в основном изготовило весь украинский неонацистский феномен так же, как оно изготовило "исламский экстремизм”, потратив огромные суммы денег и усилий, используя подлинные обиды людей и традиционную ненависть в качестве рычага для подстрекательства их к безумию:

"Да, американские политики не выглядят нацистами. Джо Байден, Камала Харрис, Энтони Блинкен, семья Каган и другие деятели на Украине не ходят гусиным шагом, размахивая свастиками. Но это потому, что в США в отличие от Украины нацистский элемент хорошо скрыт".

А между тем политика, проводимая властями США, утверждает Баррет, представляет собой точную кальку учения немецкого нацистского философа Карла Шмитта:

"Он учил, что политика — это наука вражды, состоящая в объединении людей в ненависти к внутреннему или внешнему врагам, и что политики должны разжигать ненависть к реальным, сфабрикованным или воображаемым врагам, используя кризисы в качестве предлога для приостановки гражданских свобод и принятия радикальных мер, которые люди иначе никогда бы не приняли".

Украину "натаскивали" по методичке Шмитта

"Неоконсерваторы потратили миллиарды долларов на свержение демократического правительства и промывание мозгов украинцам, чтобы объединиться в ненависти как к внешнему врагу — России, так и внутреннему врагу — 45% украинцев, говорящих по-русски. Теперь "идеологи" из США пытаются объединить не только Украину, но и весь Запад в ненависти к России, — констатирует философ. — Они выжимают Европу досуха, чтобы уничтожить Россию, а затем перейти к добиванию Китая".

Вывод из всего сказанного Барретт делает один: цель России "денацифицировать Украину” слишком ограничена:

"Нацисты, с которыми русские действительно борются, находятся в Вашингтоне, округ Колумбия, и других крупных американских мегаполисах. И избавление от них не должно быть работой России. Американский народ должен свергнуть их и денацифицировать свою собственную страну — прежде чем у русских не останется выбора, кроме как сделать это ядерными боеголовками".

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

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