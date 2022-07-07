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Автор Ольга Лебедева

Конфликт на Украине: "завершить нельзя заморозить" — политологи о том, где ставить запятую

Мир

Коллективный Запад, много и охотно — пусть, в большинстве своём, и по личным мотивам — поддерживающий Украину в её конфликте с Россией, начинает уставать. Тем более, что желаемые дивиденды всё никак не даются в руки, а даже, напротив, собственные экономики, кажется, вот-вот полетят в тартарары.

Конфликт на Украине: "завершить нельзя заморозить" — политологи о том, где ставить запятую

По-видимому, наступает тот момент, который имел в виду президент США, когда, выступая на саммите НАТО в Мадриде, заявил, что "на каком-то этапе это превратится в игру ожиданий: в плане того, что могут вынести россияне, и что будет готова вынести Европа".

И тут возникает резонный вопрос: а что дальше?

  • Россия неоднократно заявляла, что намерена решить все поставленные перед СВО задачи.
  • Украина — о готовности "воевать до последнего украинца", если будут деньги и оружие от спонсоров.
  • А Запад выступать в этой роли хочет всё меньше.

Не означают ли последние пункты, что украинский конфликт может перейти в фазу заморозки? И здесь мнения — даже среди российских политологов — разделились.

"Мир с уступками ради будущего"

По мнению Сергея Станкевича, среди стран коллективного Запада есть сторонники трёх вариантов развития событий на Украине.

  • "Военная победа" — его принцип озвучил премьер-министр Бельгии Александр де Кро в виде "наказа Киеву от НАТО":

"Эта война должна быть выиграна только на поле боя".

То есть, от Незалежной всё ещё ждут "победного сокрушения российской армии" и "возвращения себе" Крыма и Донбасса.

  • "Перемирие без уступок"

"Авторами" этого сценария являются американский и британский главы минобороны. Ллойд Остин и Бен Уоллес ратуют за то, что "Россию надо истощить" до такой степени, чтобы она не могла продолжать свою СВО.

При этом, и они, и те, кто их желание разделяют, словно не видят объективной реальности: коллективный Запад, в который входят и их страны, уже приблизились к "порогу истощения" из-за подскочивших цен на энергоресурсы.

  • "Мир с уступками ради будущего"

Самый, на текущий момент, популярный вариант. Его главные "продвиженцы" — Германия, Италия и Франция.

Смысл — Украина должна выйти из "горячей фазы" конфликта, даже если для этого ей придётся расстаться с частью территорий. Каких именно — Киеву разрешается выбирать. То есть, по сути, Незалежной предлагают "заморозить" конфликт ради того, чтоб экономики союзников остались на плаву.

Станкевич считает, что ни один из предлагаемых Западом вариантов не имеет шанса на реализацию. Хотя бы потому, что разговор о мире должен вестись с обеими сторонами и на условиях, приемлемых для участников.

"К сожалению, ни на одном июньском саммите (Евросоюз, G7, НАТО) не прозвучало ни одной мирной инициативы. Это откладывает необходимый переход к оформлению мира для Украины и для Европы на осень, в которой ожидается "идеальный шторм" — наложение энергетического, финансового, продовольственного и политического кризисов", — резюмирует политолог.

"Заморозка" невозможна в принципе

По мнению политолога Михаила Ремизова, "заморозки" украинского конфликта не будет.

"Замораживание конфликта — это не только прекращение огня, но и политико-правовые соглашения, подтверждённые внешним гарантом. Так это было в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, где гарантом выступала Россия. Или с Нагорным Карабахом", — говорит Ремизов, уточняя, что при "заморозке" всегда есть шанс на мирное разрешение конфликта, пусть и пролонгированное, до которого стороны соглашаются соблюдать статус-кво.

Политолог напомнил, что главная цель России в украинском конфликте — гарантии собственной безопасности. А достичь её можно только одним способом — "демонтировав Украину как геополитическое образование".

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина михаил ремизов
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