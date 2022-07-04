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Автор Ольга Лебедева

Макрон осудил англосаксонских лидеров и не считает нужным "уничтожать Россию"

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил англосаксонских лидеров за открытое проявление  желания уничтожить Россию, за что был подвергнут резкой критике со стороны самых ярых сторонников Украины, упрекнувших его за то, что он поддерживал контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Макрон осудил англосаксонских лидеров и не считает нужным "уничтожать Россию"

Так, например, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал его "за разговор с человеком, которого он сравнил с Гитлером”.

Свою позицию по поводу событий на Украине Макрон высказал в документальном фильме, недавно показанном по французскому телевидению, снятом после его июньского визита в Киев.

Французский президент, в частности, пояснил, что "разговор с Путиным необходим, чтобы предотвратить перерастание конфликта на Украине в более широкую войну". Описывая "англосаксонских” лидеров как продвигающих идею о том, что "мы должны уничтожить Россию, ослабить ее навсегда”, Макрон сказал, что его цель вместо этого — "помочь Украине победить", а "не воевать против России, не говоря уже об ее уничтожении”.

Цели схожие, риторика разная

Какими бы ни были сходства между подходом Макрона и его коллегами из США и Великобритании — все они предоставили Киеву оружие и боеприпасы — существует заметная разница в риторике между Францией и "англосаксонским” миром:

  • президент США Джо Байден обвинил Россию в совершении "геноцида" на Украине, Макрон предостерег Запад от использования таких жестких терминов и отклонил просьбы Киева объявить Россию "спонсором терроризма”;
  • госсекретарь США Ллойд Остин назвал конфликт на Украине возможностью оставить Россию "ослабленной”, а Байден проговорился, что он желает смены режима в Москве, Макрон же заявил, что Запад "не должен унижать Россию", чтобы когда-нибудь стало возможным мирное соглашение;
  • британский премьер Борис Джонсон сравнил Путина с "крокодилом” и неоднократно отвергал идею мирных переговоров с Москвой, а недавно назначенный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании заявил, что ВС страны должны подготовиться к возможности "победить Россию в бою”. Макрон, напротив, заявил, что европейские лидеры должны "всегда уважать Россию как страну и русский народ", утверждая, что "не может быть прочного мира, если Россия не участвует в великой архитектуре мира на нашем континенте”.

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Европейская политика президента Франции Макрона после выборов
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина ллойд остин борис джонсон владимир путин эммануэль макрон матеуш моравецкий
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