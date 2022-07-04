Президент Франции Эммануэль Макрон осудил англосаксонских лидеров за открытое проявление желания уничтожить Россию, за что был подвергнут резкой критике со стороны самых ярых сторонников Украины, упрекнувших его за то, что он поддерживал контакты с президентом России Владимиром Путиным.
Так, например, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал его "за разговор с человеком, которого он сравнил с Гитлером”.
Свою позицию по поводу событий на Украине Макрон высказал в документальном фильме, недавно показанном по французскому телевидению, снятом после его июньского визита в Киев.
Французский президент, в частности, пояснил, что "разговор с Путиным необходим, чтобы предотвратить перерастание конфликта на Украине в более широкую войну". Описывая "англосаксонских” лидеров как продвигающих идею о том, что "мы должны уничтожить Россию, ослабить ее навсегда”, Макрон сказал, что его цель вместо этого — "помочь Украине победить", а "не воевать против России, не говоря уже об ее уничтожении”.
Какими бы ни были сходства между подходом Макрона и его коллегами из США и Великобритании — все они предоставили Киеву оружие и боеприпасы — существует заметная разница в риторике между Францией и "англосаксонским” миром:
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