Макрон отказал Зеленскому в признании России "спонсором терроризма"

Французский лидер Эммануэль Макрон не стал называть Россию "спонсором терроризма". Об этом президента просил украинский коллега Владимир Зеленский.

"Париж не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом", — объяснил глава Франции во время пресс-конференции после саммита "Большой семёрки".

Вместе с этим Макрон сообщил, что власти страны направили на Украину следователей. Они проверят данные о преступлениях в ходе боевых действий и установят личности злоумышленников, подчеркнул президент.

Ранее журналисты France 2 заявляли, что французский лидер и руководитель РФ Владимир Путин разговаривали по телефону за четыре дня до начала военной спецоперации по принуждению к миру на Украине.