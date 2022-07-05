Политолог объяснила, почему США и НАТО не объявят войну России: не выгодно

Недавнее заявление генсека НАТО о том, что Украине будут поставляться любые вооружения в рамках программ перевооружения с советских на натовские образцы, многими было расценено как чуть ли не объявление войны России, потому как там нет уже условий, что это оружие не должно использоваться для ударов по территории РФ, нет ограничений по количеству и номенклатуре. То есть, поставляться будет что угодно и в любых количествах.

Насколько на самом деле США и НАТО близки к прямой войне с Российской Федерацией?

Политолог-американист Вероника Крашенинникова считает, что ни Соединенным Штатам, ни возглавляемому ими военному блоку нет необходимости объявлять войну России:

“США в своей истории вообще только четыре раза объявляли войну кому-либо, - напомнила Крашенинникова в интервью Украина.ру. - Во всех остальных случаях они обходились без формальностей. Например, во Вьетнаме они воевали без объявления войны, хотя там погибли 58000 американских солдат”.

Что же касается передачи вооружений на Украину, то, по словам эксперта, мы сейчас наблюдаем начало так называемого ленд-лиза, на который согласились и Конгресс США, и власти всех стран НАТО, рассчитывающие на то, что вооружений скоро будет не хватать, и военно-промышленные комплексы и Соединённых Штатов, и их союзников внакладе не останутся, ведь они “живут войной”.

“После исчезновения Афганистана как черной дыры, куда можно было направлять миллиарды, появилась Украина. Конечно же, выделяемые ей на помощь деньги идут не столько Киеву, сколько оседают на счетах ВПК “помогающих” стран. Это может продолжаться бесконечно долго - поток вооружений не закончится”.

Именно поэтому, подчеркивает американист, НАТО объявлять войну не нужно. Задача другая стоит - поддерживать процессы “истощения” через повышение цены военных действий для России и сколь удастся долго затягивать военные действия на Украине.