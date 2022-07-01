МИД Франции морочит голову России, работая на пользу НАТО

Министр иностранных дел Франции Ле Дриан занимается торговлей оружием. Всего он реализовал продукции ВТС своей страны на 16 млрд евро и очень этим гордится.

Любопытно, что ещё в свою бытность министром обороны Франции, в эпоху Франсуа Олланда, 14 января 2016 года Ле Дриан признался в ходе передачи французского канала BFMTV, что оружие Франция поставляет буквально всем, невзирая на политические преференции: Саудовской Аравии, Ирану, Египту…

"Неважно, что у них другие ценности", — сказал министр. — "Важно, что так мы обеспечиваем свою безопасность".

Причём, в Ливан с лёгкой руки министра-торговца оружием поставляли просроченные боеприпасы для МВД. Они содержали слезоточивый газ, который в результате длительного хранения приобрёл опасные для здоровья человека свойства. Ультраправый активист Лео Николян, недавно попросивший политубежище в России прямо во время передачи "Открытого Эфира" нашего телеканала, провёл собственное расследование этих незаконных поставок вооружений. В результате, вспыхнул скандал, а Николяна попытались жёстко нейтрализовать, когда он прилюдно обвинил французского министра в участии в грязном деле.

Ле Дриан и ФрансАфрика

Вообще-то, у Ле Дриана репутация "ястреба войны". Выходец из Бретани, атлантической провинции Франции с сильными сепаратистскими монархическими тенденциями, он отринул свою малую родину и верой и правдой служит американским хозяевам. Всё это, по его словам, во имя процветания родной страны.

Успел Жан-Ив отметиться и в Африке. 20 июня текущего года он должен был явиться к следователю в столице Мали — Бамако. В высланной по адресу французского Министерства иностранных дел повестке уточняется, что речь идёт об участии в мошенничестве, связанном с незаконной печатью паспортов Мали.

Причём, по версии следствия, действовал Ле Дриан в 2015 году через своего сына. Будучи министром обороны Франции, он сумел надавить на власти в Бамако, которые назначили победителем тендера по печати новых биометрических удостоверений личности французскую компанию "Oberthur Technologie".

В секретариате Кэ Д'Орсэ заявили, что никакой повестки они, естественно, не получали.

Интересно, что в том же 2015-м французские военные "отметились" в ЦАР многочисленными случаями изнасилования. Тогда дело было возбуждено на уровне секретариата ООН. А министр обороны Франции ограничился лишь тем, что призвал своих военнослужащих… прийти с добровольным признанием в комендатуру.

Замешан косвенно Ле Дриан и в скандальном деле в текущем, 2022-м году, связанном с массовым убийством мирных граждан Мали поблизости от местечка Госси. Недавно местные военные и представители российской ЧВК "Вагнер" обнаружили рядом с бывшей базой французского Иностранного легиона слегка прикопанные тела погибших. Париж же почему-то немедленно обвинил в смерти малийцев… россиян! Уж не с лёгкой ли руки министра иностранных дел Франции?

Торговец украинской смертью

Стоит ли удивляться, что и на Украине столь скандальный политический персонаж показал себя во всей присущей ему красе? Впрочем, он вполне достоин своего непосредственного руководителя — нынешнего хозяина Елисейского дворца.

Оказывается, ещё 17 марта, буквально через 3 недели после начала спецоперации и за несколько недель до своего переизбрания на второй срок, Эмманюэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому выделить 300 миллионов евро (!) для поставки французского оружия на Украину.

Эти объёмы превышают даже сумму, выделенную на те же нужды Конгрессом США и, с учётом ВВП, составляют гораздо более значительное обременение для бюджета Франции, чем американская военная "помощь" для бюджета США.

Сразу после декларации о выделении средств Ле Дриан переговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и подтвердил ему обязательства Парижа. А 12 апреля состоялся очередной — двенадцатый с начала года! — обмен мнениями между Кулебой и Ле Дрианом.

Оба деятеля вместе решили работать над развитием санкционной политики, направленной против России, а также деловито обсудили необходимость срочной поставки тяжёлой артиллерии и боеприпасов в зону конфликта.

Что ж, надо думать, что, поставляя самоходные гаубицы CAESAR Киеву, Париж ещё печётся и о собственной безопасности, как это любит декларировать Ле Дриан.

Дмитрий Кулеба нередко выступает по французскому телевидению в часы "большой аудитории" (20:30), причём, пользуется едва ли не безоговорочной поддержкой всего французского истеблишмента и, в первых рядах, Жан-Ива Ле Дриана.

Так, 30 мая украинский министр объявил на канале LCI, что "российская армия не соблюдает никаких законов ведения войны". Кулеба немедленно потребовал ещё 100 единиц тяжёлых гаубиц, танки и боеприпасы. Примечательно, что французская сторона отнеслась к его претензиям с полным пониманием и сочувствием. Кстати, Ле Дриан настолько верит в победу украинского оружия, что ещё в апреле заявил о скором возвращении посольства Франции из Львова обратно в Киев.

"Ударь и беги!"

Для поставки гаубиц CAESAR, ПТРК "Милан" и других видов вооружений французы используют совместно с другими странами НАТО аэропорт города Жешув в Польше. Вокруг это военного хаба уже развернули несколько батарей американских ЗРК "Пэтриот". От Львова до Жешува всего 150 километров, так что оружие идёт сплошным потоком.

Кстати, французские военные аналитики считают, что украинская армия следует принципу "Hit and Run", то есть буквально "Ударь и беги!", позволяющему ей избегать прямого столкновения с российскими войсками. Поэтому, рассуждают натовские эксперты, задача западного блока заключается в поставке максимального количества мобильных вооружений.

И как после этого иметь дело с официальным Парижем? Американцы хотя бы открыто противостоят России, а Франция при этом норовит застенчиво лизнуть нашу страну в щёку, параллельно вонзая нам, как и в 1945-м, нож в спину. При этом, похоже, внешнеполитическому ведомству Франции отводится роль эдакого "Троянского коня".

Цель и Макрона, и бессменного Ле Дриана — получить максимум сведений о состоянии умов российской элиты, войти с Россией, как говорят в боксе, в клинч, то есть в плотный контакт, пользуясь непонятной и нелогичной любовью россиян к французам, и, тем самым, обмануть нас и выгадать время для запуска очередной инициативы НАТО.

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