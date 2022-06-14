Макрону доверять нельзя: президент Франции жаждет конфликта с Россией

Президент Франции обожает говорить по телефону. Вот и на прошлой неделе он опять висел на трубке с Владимиром Зеленским.

Глава французского государства проявил безграничную внимательность: он заботливо расспрашивал главу хунты о потребностях в военной технике, предлагал ему кредиты и гуманитарную помощь.

В пресс-коммюнике Елисейского дворца уточняется, что "он [Макрон] сказал президенту Зеленскому, что Франция остаётся мобилизованной для удовлетворения (…) потребностей Украины — в том числе, в тяжёлом вооружении".

Любопытно, что именно Эмманюэль Макрон — и никто другой в Евросоюзе — продолжает лоббировать принятие Еврокомиссией решения о вступлении Украины в Евросоюз. Напомним, что заседание Европейского Совета для рассмотрения этого вопроса предварительно назначено на 23 и 24 июня.

Конечно, можно было бы счесть очередные трескучие заявления Парижа не более, чем сотрясанием воздуха. Однако, к сожалению, одним из прямых последствий телефонного общения Макрона с Зеленским стало появление 6 единиц САУ CAESAR на территории Украины, которая, по некоторым сведениям, используется, в том числе, и для обстрела территории России.

Согласно нашим источникам, до конца июня на Украину будут поставлены ещё шесть единиц французских САУ этого типа. Причём, на словах Эмманюэль Макрон якобы противится интенсификации поставок. Советники президента переваливают всю ответственность на нового министра иностранных дел Франции Катрин Колонна: дескать, именно она и настаивает на передаче новой партии гаубиц, а президент, мол, ни в чём не виноват.

Эта воинственная дипломатка, офицер ордена Почётного легиона, уже отметилась тем, что яростно клеймила Россию за гибель французского журналиста в последних числах мая. Тот факт, что сотрудник французских СМИ перемещался в составе бронетанковой бригады ВСУ, её почему-то не смутил.

Колонна сейчас всячески "продавливает" через протокольную службу Елисейского дворца визит Эмманюэля Макрона в Киев. Поездка главы французского государства в столицу Украины может состояться в течение ближайших дней, сразу после посещения Румынии.

Но почему ВСУ заинтересованы в поставке именно этой техники? Дело в том, что артиллерийская установка французского производства 52-ого калибра CAESAR, смонтированная на базе грузовика, крайне проста в управлении и не требует знания иностранного языка.

Так, о готовности к стрельбе оператор узнаёт, если у него на пульте загорается 5 зелёных индикаторов. Бортовая вычислительная машина SIGMA ориентируется при помощи французской спутниковой системы NAVSTAR. В отличие от британской гаубицы M777А2, французское орудие снабжено поршневым затвором и наводится в автоматическом режиме.

Получается, с одной стороны, Макрон призывает Россию к миру, а с другой — раздувает пожар новой мировой войны, как бы забывая, что живёт с нами на одном континенте.

Между тем, поставка тяжёлых орудий — это только половина международного скандала.

Кульминацией французской двуличности стало решение об отправке на Украину не только самих гаубиц CAESAR, но и активно-реактивных снарядов типа OGR F1, имеющих дальность до 42 км.

Справка. ОGR F1 является кассетным боеприпасом калибра 155 мм. Концепция такого рода вооружения подразумевает разрыв основной боевой части в воздухе с выпуском десятков более мелких суббоеприпасов, способных покрыть обширную территорию. В случае с OGR снаряд разрывается на 63 мелких элемента.

Из-за крайне высокой вероятности нанесения вреда мирному населению кассетные снаряды были запрещены по результатам конвенции ООН в Осло, разработанной и утвержденной 46 государствами, включая Францию, в 2010 году.

Любопытно, что Национальная комиссия по уничтожению противопехотных мин (CNEMA), действующая при министерстве иностранных дел Франции, ещё в 2016 году успешно отчиталась о ликвидации всех боеприпасов М26 и OGR F1. А теперь выясняется, что снаряды совсем не уничтожены, а отгружаются в эшелоны, идущие на Украину.

Причём, поставляются они Незалежной с дистанционным взрывателем, предназначенным для увеличения площади поражения живой силы.

Французский эксперт Эмманюэль Леруа считает, что "Запад уже вступил в Третью мировую войну против России. Наши СМИ, говорит французский эксперт, приравняли Путина к Гитлеру. Причём, конфликты на постсоветском пространстве генерируются самим блоком НАТО. Поэтому нет ничего удивительного в поставке Парижем подобных тяжёлых вооружений. Против врага (которым считается Россия) все средства хороши".

К сожалению, политику двойных стандартов исповедует в НАТО подавляющее большинство стран. Та же Испания готова предоставить режиму Зеленского свои танки Leopard 2A4.

Вот тут можно только порадоваться неожиданному пацифизму немцев, принимающих раз за разом правильные решения: услышав про воинственную инициативу испанцев, они просто запретили поставку укронацистам танков своего производства.

Вообще-то Германия ведёт себя достаточно осмотрительно: так, Бундестаг согласовал посылку на Украину зенитной самоходной установки "Gepard", но потом выяснилось досадное недоразумение: оказалось, боеприпасы для этого "хищного зверя" производит Швейцария, а Берн категорически не хочет ввязываться в конфликт на Украине.

Потом немцы решили предоставить Украине зенитную систему "Iris-T". Это действительно эффективное вооружение. Оно занимает промежуточную нишу между российскими аналогами "Бук М3" и "Тор". Вот только существует ЗРС пока в недостаточном количестве экземпляров и, кстати, ещё нигде не доказала свои боевые качества.

Итак, не верь словам, а верь делам! Получается, нагловато-дружелюбный шаромыжник Макрон, обивающий пороги Кремля, на самом деле, наш заклятый враг. Поэтому он и проводит ревизию своих войск в Румынии и желает прогуляться в Молдавию, а там, может быть, и посетить Киев.

Макрон явно не намерен сворачивать поставку вооружений и выступает за развитие конфронтации с Россией. Остальное не более, чем бесконечная схоластика, в которой хозяин Елисейского дворца неплохо набил руку.

Вообще-то похоже, что ряд воинственных государств с развитым оборонно-промышленным комплексом рассматривает Украину, как своеобразную "лабораторию", где проходят обкатку новейшие виды вооружений.

Например, свыше сорока организаций из системы турецкого ОПК приняли участие в EFES-2022, военных учениях недавно прошедших в турецком Измире.

Там состоялся дебют новейшего барражирующего боеприпаса "Lentatek Kargi". Он создан для уничтожения РЛС.

В ходе EFES-2022 была продемонстрирована ещё одна смертоносная новинка от турецких оружейников: ударный дрон, перемещающийся со скоростью 0,9 Маха. Причём, при серийном производстве фирма-производитель TAI обещает, что аппарат пересечёт границу звука. Почему-то не приходится сомневаться, что все эти инновации найдут своё боевое применение в арсенале ВСУ.

Коллективный Запад окончательно и бесповоротно переступил ту самую красную линию, о которой предупреждал президент России до начала спецоперации, предлагая НАТО вернуться к границам 1997 года.

Теперь громко заговорили британские и французские орудия. Западные страны поставляют на Украину инструкторов и тяжёлую технику, боеприпасы и наёмников.

И тут России, возможно, имеет смысл взять на вооружение стратегию эпохи Суворова — тот самый мгновенный удар, не оставляющий времени на реакцию. Быстрое накрытие авиацией всей зоны польской границы с прекращением для Украины всех связей с внешним миром, любых поставок и даже телефонных и компьютерных коммуникаций.

Именно так поступили США с Ираком в эпоху своей операции "Буря в пустыне". На Украине не должно больше остаться интернета и даже радиосвязи. Все дороги вокруг городов должны быть перерезаны с воздуха. Как говорили в эпоху Петра Великого, "промедление смерти подобно, а тому кто будет чинить этому препятствия, вешать без чинов и званий".

Историю всегда писали победители, а, если мы проиграем, то это станет началом конца с последующими атаками с юга и севера. Так что Россия, как всегда, обречена на победу.