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Автор Ольга Лебедева

Страсти разгораются вокруг "агента Кремля" Греты Тунберг

Мир

Грета Тунберг, которую политики "цивилизованных стран" ещё недавно готовы были носить на руках за её "самоотверженную борьбу" с изменениями климата за сохранение экологии, в собственной стране получила клеймо предателя.

Страсти разгораются вокруг "агента Кремля" Греты Тунберг

Некие шведские активисты — их имена, равно как и название организации, которую они представляют, не разглашаются — якобы имеют "неопровержимые доказательства", что деятельность юной экоактивистки финансировалась из России. И платило ей, как они утверждают, некое научно-производственное объединение (название его тоже не указано), финансируемое российским МИДом.

"Разоблачение" несказанно удивило директора департамента печати внешнеполитического ведомства Марию Захарову:

"Неужели это все финансировалось непосредственно из бюджета МИД России?" — недоуменно поинтересовалась дипломат. — "А, может, наигравшись в девочку и заигравшись с зелёной экономикой, западные страны начали сливать и одну, и другую?"

Захарова предположила, что таким странным способом правительства пытаются объяснить своим гражданам, как они решились расконсервировать угольные электростанции, которые позакрывали из-за вредности для экологии.

А ещё представитель МИД РФ напомнила конкретные примеры "связей" Греты Тунберг:

  • дифирамбы, которые пел ей Джо Байден во время своей предвыборной компании,
  • показательное восхищение юной активисткой принца Уэльского на форуме в Давосе;
  • демонстративную радость от встречи с ней Джастина Трюдо;
  • аудиенции у Эммануэля Макрона и генсека ООН Антонио Гуттериша.

Все эти прославления сейчас, когда стал известен диагноз девушки — синдром Аспергера (особая форма аутизма) — вкупе с попыткой сделать больного ребёнка крайним во внутренних разборках и инструментом борьбы с Россией выглядят цинично.

"В своё время была такая известная фраза: революция пожирает своих детей", — напомнил политолог Владимир Шаповалов, констатируя: "Мы видим, что либеральное западное общество пожирает своих детей".

Откуда ноги скандала растут

Первые вбросы о том, что Грета Тунберг работает на Россию, появились в польском сегменте одной из самых популярных соцсетей. Там же и раскручивались некоторое время посредством гневных комментариев из серии "негодяйка этакая".

И вот, теперь подключилась Швеция. Там, кстати, Грете "припомнили" заявления российского шоумена Стаса Барецкого, утверждающего, что он настоящий отец экоактивистки и намерен забрать её "домой" в Россию.

"НАТО вас не спасёт!": Барецкий предостерёг власти Швеции от преследования Греты Тунберг

"Самопровозглашённый отец" вступился за Грету Тунберг, оказавшуюся в эпицентре готового разразиться политического скандала.

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов, как сообщает ФАН, предложил ей "нырнуть в объятия исторической Родины":

"Моя дорогая Греточка, теперь-то ты убедилась, насколько в Европе мало "зелёных", готовых вместе с тобой бороться за экологию, и видишь, что там одни "голубые"! Они пронюхали про наше биологическое родство и поняли, что русское начало когда-нибудь возьмёт верх! Так пусть же у них не останется сомнений — возвращайся домой! К тому же, до Питера тебе плыть недалеко", — заявил Барецкий.

Что же до обвинений, брошенных в адрес девушки, то Барецкий грозно предупредил: если хоть один волос упадёт с её головы, то "ледовое побоище шведам покажется детской игрой в снежки":

"НАТО вас не спасет! Ножиков у нас на всех хватит! Здесь вам не Украина!"

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Враньё Греты Тунберг: Почему молчат наши учёные?
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы экология грета тунберг мария захарова
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