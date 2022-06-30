Грета Тунберг, которую политики "цивилизованных стран" ещё недавно готовы были носить на руках за её "самоотверженную борьбу" с изменениями климата за сохранение экологии, в собственной стране получила клеймо предателя.
Некие шведские активисты — их имена, равно как и название организации, которую они представляют, не разглашаются — якобы имеют "неопровержимые доказательства", что деятельность юной экоактивистки финансировалась из России. И платило ей, как они утверждают, некое научно-производственное объединение (название его тоже не указано), финансируемое российским МИДом.
"Разоблачение" несказанно удивило директора департамента печати внешнеполитического ведомства Марию Захарову:
"Неужели это все финансировалось непосредственно из бюджета МИД России?" — недоуменно поинтересовалась дипломат. — "А, может, наигравшись в девочку и заигравшись с зелёной экономикой, западные страны начали сливать и одну, и другую?"
Захарова предположила, что таким странным способом правительства пытаются объяснить своим гражданам, как они решились расконсервировать угольные электростанции, которые позакрывали из-за вредности для экологии.
А ещё представитель МИД РФ напомнила конкретные примеры "связей" Греты Тунберг:
Все эти прославления сейчас, когда стал известен диагноз девушки — синдром Аспергера (особая форма аутизма) — вкупе с попыткой сделать больного ребёнка крайним во внутренних разборках и инструментом борьбы с Россией выглядят цинично.
"В своё время была такая известная фраза: революция пожирает своих детей", — напомнил политолог Владимир Шаповалов, констатируя: "Мы видим, что либеральное западное общество пожирает своих детей".
Первые вбросы о том, что Грета Тунберг работает на Россию, появились в польском сегменте одной из самых популярных соцсетей. Там же и раскручивались некоторое время посредством гневных комментариев из серии "негодяйка этакая".
И вот, теперь подключилась Швеция. Там, кстати, Грете "припомнили" заявления российского шоумена Стаса Барецкого, утверждающего, что он настоящий отец экоактивистки и намерен забрать её "домой" в Россию.
"Самопровозглашённый отец" вступился за Грету Тунберг, оказавшуюся в эпицентре готового разразиться политического скандала.
Президент Союза профессиональных ритуальных агентов, как сообщает ФАН, предложил ей "нырнуть в объятия исторической Родины":
"Моя дорогая Греточка, теперь-то ты убедилась, насколько в Европе мало "зелёных", готовых вместе с тобой бороться за экологию, и видишь, что там одни "голубые"! Они пронюхали про наше биологическое родство и поняли, что русское начало когда-нибудь возьмёт верх! Так пусть же у них не останется сомнений — возвращайся домой! К тому же, до Питера тебе плыть недалеко", — заявил Барецкий.
Что же до обвинений, брошенных в адрес девушки, то Барецкий грозно предупредил: если хоть один волос упадёт с её головы, то "ледовое побоище шведам покажется детской игрой в снежки":
"НАТО вас не спасет! Ножиков у нас на всех хватит! Здесь вам не Украина!"
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