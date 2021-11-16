Шоумен Барецкий хочет, чтобы Грета Тунберг признала его своим отцом

Шоумен Стас Барецкий решил усиленно добиваться признания отцовства в отношении известной шведской спасительницы мировой экологии Греты Тунберг. Об этом сам музыкант рассказал ФАН.

Шоумен решил, как он выразился, перевести борьбу за признание его отцом на самый высокий уровень после нового появления Греты Тунберг в СМИ, когда она раскритиковала итоги 26-й Конференции ООН по изменению климата, сказав, что борьба за сохранение планеты никогда не останавливалась.

После этого Барецкий обратился за помощью по делу о своём предполагаемом отцовстве к генеральному консулу Швеции в России Яну Лундину. Шоумен предоставил в консульство доказательства своего отцовства:

"Есть конкретные доказательства, основанные на совместном проживании меня и родной матери Греты, Светланы Кулаковой, с 2001 по 2002 годы в Санкт-Петербурге, которая мигрировала из России в Швецию в конце 2002 года, будучи беременной, где и родила мою дочь и отдала её в приёмную семью за невозможностью содержания, проблемами с жильём и тяжёлого материального положения".

Барецкий в своём обращении заверил, что будет бороться за свою дочь, и настаивает на проведении ДНК-теста. Шоумен хочет, чтобы консул оказал влияние на Грету Тунберг в том, чтобы экоактивистка признала его своим отцом, чтобы она впоследствии за ним ухаживала или хотя бы присылала ему деньги.

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