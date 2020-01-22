Грета Тунберг и Дональд Трамп – персоны первого дня форума в Давосе

Вчера в Давосе начала работу крупнейшая мировая дискуссионная площадка. Заранее анонсировалось, что форум-2020 посвящается экологии и проблемам изменения климата.

На открытии юбилейного, 50-го Всемирного экономического форума выступали Грета Тунберг, экоактивистка из Швеции, и американский президент Дональд Трамп.

Коротко о выступлении Греты Тумберг

17-летняя шведка по традиции говорила о выбросах углекислого газа в атмосферу, следствием чего является изменение климата планеты:

"Я с прошлого лета пытаюсь обратить внимание всех на то, что даже при повышении температуры на 1 градус люди умирают от климатических изменений. Важна каждая доля градуса… Я знаю, что вы не хотите об этом слышать или говорить, но я продолжу, пока вы не захотите начать это делать".

Трамп говорил много и больше - о своем

Трамп, обращаясь к участникам форума, заявил, что вкладом США в борьбу за экологию станет триллион высаженных деревьев. И призвал страны Европы "добиваться энергобезопасности".

Впрочем, вопросы экономики американский лидер тоже стороной не обошел. Экология экологией, но и про торговлю забывать не стоит.

По его словам, США готовы к переговорам по условиям торговых соглашений с Великобританией и Китаем.

"Мы с нетерпением ожидаем переговоров по новому грандиозному соглашению с Соединенным Королевством. У них есть замечательный новый премьер — Борис Джонсон, который очень хочет эту сделку заключить. Да и с Китаем наши отношения никогда еще не были настолько хороши, как сегодня. Путь пройти пришлось трудный, но сейчас у нас со Си Цзиньпином замечательные отношения", — сказал Трамп.

Что же касается энергетической безопасности, то хозяин Белого дома призвал "друзей в Европе"