Сегодня Грета Тунберг должна была бы быть на первых полосах в западных СМИ, но "зелёная" повестка сменилась антироссийской.
Германия при правительстве СДПГ и "зелёных" имела план к 2030 году отказаться от угольной генерации, но этого не случится, если Берлин откажется от поставок российского газа.
Как сообщает n-tv.de, министр экономики ФРГ Роберт Хабек внесёт в Бундестаг для рассмотрения чрезвычайное постановление, позволяющее правительству страны снова использовать угольные и мазутные электростанции. Для этого они должны быть приведены в рабочее состояние, накопить топливо и быть готовыми дать генерацию в случае приостановления или уменьшения поставок газа из РФ. Всего в сетевой резерв будут внесены 21 мазутная и угольная электростанции.
Согласно постановлению, власти страны смогут активировать использование угольных объектов без одобрения парламента на срок до шести месяцев, при этом до 31 марта 2024 года они будут находиться в резерве.
Известно, что к 2035 году ФРГ должна была стать "климатически нейтральной". Но смена "зелёного" курса на "антироссийский" привела к тому, что план стал невыполнимым, так как ставка на уголь приведёт к повышению вредных выбросов (причём бурый уголь, который добывается в Германии, намного токсичнее по выбросам, чем чёрный), что отбросит Германию, да и всю Европу, назад в планах по декарбонизации.
Угольные электростанции являются одними из крупнейших загрязнителей окружающей среды, а в десятку крупнейших источников выбросов CO2 входят Германия и Польша. Согласно оценке показателей за прошлый год, доля выбросов парниковых газов от угольной энергетики снова значительно увеличилась.
И хотя Берлин утверждает, что планы по отказу от угольной генерации остаются прежними, он преследует три разные цели, которые не могут быть достигнуты одновременно. Это:
Это говорит о том, что где-то правительство ФРГ лжёт. Кстати, вполне возможно, что по позиции отказа от газа.
В начале 2019 года, когда комиссия по углю, созданная федеральным правительством Ангелы Меркель, согласовала компромисс по поэтапному отказу от угля в Германии к 2038 году, Тунберг сказала в интервью Dpa:
"Германия хочет перейти на уголь к 2038 году. Это абсолютно абсурдно", — убеждая это сделать на восемь лет раньше.
Сегодня её голоса не слышно. Это всё, что надо знать о западной пропаганде, которая работает, когда есть заказ и деньги. Нет денег — нет Греты Тунберг и климатической проблемы.
Согласно информации министерства экономики ФРГ, к лету 2024 года доля российского газа может быть постепенно снижена до 10% от всего потребления в Германии. В середине апреля она составляла 35%. Чтобы отказаться от российской доли в газе для отопления жилого сектора, в зимний период предлагается снизить температуру в немецких квартирах на 6% — с текущих 20,0 до 18,8 градуса по Цельсию.
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