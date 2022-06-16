Итог СВО на Украине определит, чьим союзником станет Казахстан

Казахстану скоро придётся сделать выбор: поддерживать санкции Запада или оставаться союзником России. Ждать недолго: всё определится по итогам СВО на Украине.

Санкции против РФ выгодны Казахстану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью "Россия24", что Казахстан не намерен нарушать западные санкции, введённые против России, но продолжит с ней сотрудничать.

"Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более, мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики", — заявил президент Казахстана.

Санкции выгодны Казахстану, так как держат цену на его главный экспортный товар — нефть (35% ВВП) и позволяют выплачивать соцгарантии. В ковидные времена (когда цены упали) это было большой проблемой — Казахстан залезал в свой ФНБ "Самрук-Қазына" и практически его исчерпал.

Кроме того, санкции вынудили Китай доставлять товары в Европу не через РФ, а через Грузию, Казахстан и Азербайджан по Транскаспийскому международному транспортному коридору. Это также выгодно Нур-Султану.

Конечно, санкции могут повлиять на способность Казахстана экспортировать нефть на европейские рынки, учитывая, что большая часть инфраструктуры проходит через КТК с терминалом в Новороссийске, и пока этот путь освобождён от санкций.

Однако, существуют альтернативные маршруты доставки (Транскаспийский нефтепровод из Казахстана в Азербайджан). Тем не менее, Казахстан не хочет решать связанное с этим множество юридических, коммерческих и логистических проблем.

Союзником России Токаев тоже хочет быть

Говоря о работе в ЕАЭС и ОДКБ, Токаев подчеркнул, что " Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств". По словам президента, "с правительством России, я бы сказал, мы работаем в усиленном режиме и достигаем необходимых договоренностей, не нарушая при этом санкции".

Как сказал Pravda.Ru казахстанский политик и экономист Пётр Своик, Токаев, как дипломат, выразился предельно ясно и корректно.

По мнению экономиста, это "идеальная конструкция", которая соответствует действительности.

Пётр Своик добавил, что Казахстан "никак не мешает российскому бизнесу искать способы продолжения своего существования в условиях санкционной войны" — многие российские фирмы поменяли свою юрисдикцию на казахстанскую и обходят санкции.

На Западе критично оценивают позицию Токаева: не искренен

Как пишут сотрудники Foreign Policy Research Institute, Казахстан попытался успокоить опасения Запада, не проявляя при этом серьёзных признаков нелояльности по отношению к Москве.

По их словам, есть признаки того, что санкции действительно влияют на торговлю:

экспорт Казахстана в Россию упал на 10,6% в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

правительство подтвердило, что оно соблюдает санкции США в отношении российских банков, заморозив около 21,6 млн долларов.

Тем не менее, протесты и "российское вмешательство в январе" доказали, что Казахстан "прочно остаётся в сфере влияния России, несмотря на десятилетия предполагаемой многовекторной внешней политики".

"Токаев, возможно, готов попытаться изобразить себя независимым от Москвы, учитывая последствия её одностороннего вторжения в Украину, но он является опытным практиком в представлении этого образа, а не лидером, искренне стремящимся выйти из орбиты Москвы", — делают вывод авторы.

Заметим, что санкции Запада против России несовместимы с перспективным членством в ЕАЭС и ОДКБ. Поэтому, когда-нибудь Казахстану придётся сделать выбор между Россией и Западом. Ждать недолго: итог СВО на Украине определит этот выбор.

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