Россия обвинила США в том, что они разрабатывали биооружие в более чем 30 лабораториях на Украине. Однако, такие лаборатории есть и даже строятся в Казахстане.
Киргизские эксперты из Международной ассоциации по контролю биологических исследований (МАКБИ) передали на прошлой неделе в посольство Казахстана в Бишкеке письмо с призывом к президенту Касым-Жомарту Токаеву запретить строительство биолаборатории высшего уровня опасности (BSL-4) в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области.
При лаборатории, как отмечается в письме, к которому Pravda.Ru получила доступ, "планируется не только организовать особую зону хранения местных видов патогенных микроорганизмов, характерных для нашего региона, но и создать коллекцию особо опасных инфекций со всего мира".
Эксперты призывают Токаева рассмотреть возможность посещения биолабораторий Казахстана экспертами МАКБИ, либо информирования Агентства о её задачах и планируемых биологических исследованиях.
Позиция Казахстана, озвучиваемая официально, состоит в том, чтобы опровергать участие персонала США в исследованиях, и настаивать на американском передовом опыте, из-за чего этот самый персонал и был приглашен строить биолаборатории. Однако, такой опыт есть и у России, к помощи которой не прибегли.
В Казахстане работают Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) в Алма-Аты, открытая в 2016 году, и лаборатория в Отраре. В Жамбыльской области, где строится новая лаборатория, работает НИИ биологической безопасности.
Отметим, что власти Казахстана не допустили российский контингент к охране ЦРЛ во время январских событий.
Политолог Улугбек Бабакулов сказал Ehonews.kz, что американцы давно работают в Казахстане по сбору опасных вирусов. В ЦРЛ они с 2016 года разрабатывают новые штаммы биологического оружия без ведома казахстанских властей, отметил он.
Это же издание приводит слова бывшего замминистра обороны Амирбека Тогусова, который подтверждает, что военные эксперты Пентагона проводят в ЦРЛ собственные исследования.
"Мы станем подопытными обезьянами, а уникальная территория станет для Пентагона естественным полигоном для проверки новых вирусов", — заявил Амирбек Тогусов.
Сопредседатель Социалистического движения Казахстана, председатель республиканского общественного объединения "Талмас" Айнур Курманов считает, что биологическими лабораториями и НИИ в Казахстане управляют сотрудники американского посольства, а именно командор ВВС США Дэниэль Сингер.
По словам эксперта, финансируются данные объекты также не из бюджета Казахстана, а военным агентством DTRA (Defense Threat Reduction Agency).
На деньги Пентагона в Казахстане проведено не менее 28 исследовательских проектов при участии 20 иностранных биологов, командированных в республику. Например, проект "Camels as biosurveillance sentinels: Risk at the human-camel interface" ("Верблюды как сторожевые наблюдатели: риск передачи вирусов от верблюда к человеку"), указал Айнур Курманов.
В комментарии для Pravda.Ru эксперт отметил, что военные исследования в биолабораториях на Украине чётко экстраполируются на республики бывшего Советского Союза, "и дают нам толчок к тому, чтобы мы поднимали вопрос о ликвидации всех лабораторий на постсоветском пространстве, в том числе, в Казахстане и Узбекистане."
Айнур Курманов назвал новую биолабораторию в Казахстане "бомбой замедленного действия, которая угрожает всей Центральной Азии, Российской Федерации и соседнему Китаю".
Глава МИД Сергей Лавров в интервью RT Arabic отметил, что Россия рассчитывает заключить "меморандумы о сотрудничестве в области биологической безопасности", в том числе, с Казахстаном.
Лавров уверен, что прозрачность в этой области важна для того, чтобы данные программы не имели военной составляющей согласно Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
Эти меморандумы предполагают взаимные визиты и ознакомление с деятельностью лабораторий. Кроме того, в документах прописано, что каждая из сторон не должна иметь военных представителей какой-либо третьей стороны. Но пока это только планы Лаврова.
Айнур Курманов считает, что обращение к Токаеву будет иметь силу, если будут активны:
"Затем, безусловно, должны вмешаться и активно повлиять на события российское и китайское руководство. Потому что именно их страны являются объектами возможной биологической атаки и актов биологического терроризма, которые могут быть применены в отношении их со стороны американцев. Надо рассматривать все эти объекты, все эти лаборатории именно как военные базы США", — сказал эксперт.
Россия заявила на прошлой неделе, что контролируемые США биологические лаборатории в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, несут ответственность за распространение вирусного зооноза, и призывает к проверке "странного совпадения".
Странные совпадения можно найти и в Казахстане.
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