Россия должна остановить строительство новой биолаборатории США в Казахстане

Россия обвинила США в том, что они разрабатывали биооружие в более чем 30 лабораториях на Украине. Однако, такие лаборатории есть и даже строятся в Казахстане.

Киргизские эксперты обратились к Токаеву

Киргизские эксперты из Международной ассоциации по контролю биологических исследований (МАКБИ) передали на прошлой неделе в посольство Казахстана в Бишкеке письмо с призывом к президенту Касым-Жомарту Токаеву запретить строительство биолаборатории высшего уровня опасности (BSL-4) в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области.

При лаборатории, как отмечается в письме, к которому Pravda.Ru получила доступ, "планируется не только организовать особую зону хранения местных видов патогенных микроорганизмов, характерных для нашего региона, но и создать коллекцию особо опасных инфекций со всего мира".

Эксперты призывают Токаева рассмотреть возможность посещения биолабораторий Казахстана экспертами МАКБИ, либо информирования Агентства о её задачах и планируемых биологических исследованиях.

Официальная позиция Казахстана — американцев у нас нет

Позиция Казахстана, озвучиваемая официально, состоит в том, чтобы опровергать участие персонала США в исследованиях, и настаивать на американском передовом опыте, из-за чего этот самый персонал и был приглашен строить биолаборатории. Однако, такой опыт есть и у России, к помощи которой не прибегли.

В Казахстане работают Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) в Алма-Аты, открытая в 2016 году, и лаборатория в Отраре. В Жамбыльской области, где строится новая лаборатория, работает НИИ биологической безопасности.

Отметим, что власти Казахстана не допустили российский контингент к охране ЦРЛ во время январских событий.

Эксперты: Американцы проводят свои исследования в Казахстане

Политолог Улугбек Бабакулов сказал Ehonews.kz, что американцы давно работают в Казахстане по сбору опасных вирусов. В ЦРЛ они с 2016 года разрабатывают новые штаммы биологического оружия без ведома казахстанских властей, отметил он.

Это же издание приводит слова бывшего замминистра обороны Амирбека Тогусова, который подтверждает, что военные эксперты Пентагона проводят в ЦРЛ собственные исследования.

"Мы станем подопытными обезьянами, а уникальная территория станет для Пентагона естественным полигоном для проверки новых вирусов", — заявил Амирбек Тогусов.

Сопредседатель Социалистического движения Казахстана, председатель республиканского общественного объединения "Талмас" Айнур Курманов считает, что биологическими лабораториями и НИИ в Казахстане управляют сотрудники американского посольства, а именно командор ВВС США Дэниэль Сингер.

По словам эксперта, финансируются данные объекты также не из бюджета Казахстана, а военным агентством DTRA (Defense Threat Reduction Agency).

На деньги Пентагона в Казахстане проведено не менее 28 исследовательских проектов при участии 20 иностранных биологов, командированных в республику. Например, проект "Camels as biosurveillance sentinels: Risk at the human-camel interface" ("Верблюды как сторожевые наблюдатели: риск передачи вирусов от верблюда к человеку"), указал Айнур Курманов.

В комментарии для Pravda.Ru эксперт отметил, что военные исследования в биолабораториях на Украине чётко экстраполируются на республики бывшего Советского Союза, "и дают нам толчок к тому, чтобы мы поднимали вопрос о ликвидации всех лабораторий на постсоветском пространстве, в том числе, в Казахстане и Узбекистане."

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Айнур Курманов назвал новую биолабораторию в Казахстане "бомбой замедленного действия, которая угрожает всей Центральной Азии, Российской Федерации и соседнему Китаю".

Глава МИД Сергей Лавров в интервью RT Arabic отметил, что Россия рассчитывает заключить "меморандумы о сотрудничестве в области биологической безопасности", в том числе, с Казахстаном.

Лавров уверен, что прозрачность в этой области важна для того, чтобы данные программы не имели военной составляющей согласно Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Эти меморандумы предполагают взаимные визиты и ознакомление с деятельностью лабораторий. Кроме того, в документах прописано, что каждая из сторон не должна иметь военных представителей какой-либо третьей стороны. Но пока это только планы Лаврова.

Россия должна активно вмешаться

Айнур Курманов считает, что обращение к Токаеву будет иметь силу, если будут активны:

общественные организации внутри Казахстана;

международные организации, например, те же общественники из Киргизии.

"Затем, безусловно, должны вмешаться и активно повлиять на события российское и китайское руководство. Потому что именно их страны являются объектами возможной биологической атаки и актов биологического терроризма, которые могут быть применены в отношении их со стороны американцев. Надо рассматривать все эти объекты, все эти лаборатории именно как военные базы США", — сказал эксперт.

Россия заявила на прошлой неделе, что контролируемые США биологические лаборатории в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, несут ответственность за распространение вирусного зооноза, и призывает к проверке "странного совпадения".

Странные совпадения можно найти и в Казахстане.

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