Россия обвинила США в том, что они разрабатывали биооружие в более чем 30 лабораториях на Украине. Однако, такие лаборатории есть и даже строятся в Казахстане.

Киргизские эксперты из Международной ассоциации по контролю биологических исследований (МАКБИ) передали на прошлой неделе в посольство Казахстана в Бишкеке письмо с призывом к президенту Касым-Жомарту Токаеву запретить строительство биолаборатории высшего уровня опасности (BSL-4) в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области.

При лаборатории, как отмечается в письме, к которому Pravda.Ru получила доступ, "планируется не только организовать особую зону хранения местных видов патогенных микроорганизмов, характерных для нашего региона, но и создать коллекцию особо опасных инфекций со всего мира".

Эксперты призывают Токаева рассмотреть возможность посещения биолабораторий Казахстана экспертами МАКБИ, либо информирования Агентства о её задачах и планируемых биологических исследованиях.

Позиция Казахстана, озвучиваемая официально, состоит в том, чтобы опровергать участие персонала США в исследованиях, и настаивать на американском передовом опыте, из-за чего этот самый персонал и был приглашен строить биолаборатории. Однако, такой опыт есть и у России, к помощи которой не прибегли.

В Казахстане работают Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) в Алма-Аты, открытая в 2016 году, и лаборатория в Отраре. В Жамбыльской области, где строится новая лаборатория, работает НИИ биологической безопасности.

Отметим, что власти Казахстана не допустили российский контингент к охране ЦРЛ во время январских событий.

Политолог Улугбек Бабакулов сказал Ehonews.kz, что американцы давно работают в Казахстане по сбору опасных вирусов. В ЦРЛ они с 2016 года разрабатывают новые штаммы биологического оружия без ведома казахстанских властей, отметил он.

Это же издание приводит слова бывшего замминистра обороны Амирбека Тогусова, который подтверждает, что военные эксперты Пентагона проводят в ЦРЛ собственные исследования.

Сопредседатель Социалистического движения Казахстана, председатель республиканского общественного объединения "Талмас" Айнур Курманов считает, что биологическими лабораториями и НИИ в Казахстане управляют сотрудники американского посольства, а именно командор ВВС США Дэниэль Сингер.

По словам эксперта, финансируются данные объекты также не из бюджета Казахстана, а военным агентством DTRA (Defense Threat Reduction Agency).

На деньги Пентагона в Казахстане проведено не менее 28 исследовательских проектов при участии 20 иностранных биологов, командированных в республику. Например, проект "Camels as biosurveillance sentinels: Risk at the human-camel interface" ("Верблюды как сторожевые наблюдатели: риск передачи вирусов от верблюда к человеку"), указал Айнур Курманов.