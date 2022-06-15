Токаев о январских беспорядках: "Мне предлагали покинуть Казахстан"

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время январских беспорядков ему рекомендовали покинуть страну на самолёте или вертолёте.

По словам главы республики, он отказался от этого предложения и решил остаться в своей резиденции в Нур-Султане. Как отметил Токаев, целью массовых беспорядков был приход к власти других людей.

"Мне предлагали некоторые "товарищи" сесть на самолёт или вертолёт и покинуть Казахстан. Я этого, естественно, ни в коем случае не планировал", — сказал президент в интервью телеканалу "Россия 24".

В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые беспорядки. Жители двух городов на западе страны выступили против подорожания сниженного газа. Затем на территории Казахстана участились случаи нападения боевиков на государственные учреждения. В результате беспорядков скончались 230 человек, в том числе 19 работников силовых структур.