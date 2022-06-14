США и ЕС наперебой обвиняют Россию в воровстве украинского зерна

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США и их союзники работают над тем, чтобы "не допустить продажу Россией зерна, вывезенного из Украины". То есть, уточнила она, "фактически, украденного".

Это не первое обвинение в воровстве, походя и, как всегда, безосновательно брошенное Вашингтоном в адрес Москвы.

Ещё в мае американские СМИ писали, что Белый дом разослал письма 14 странам, в основном, африканским, с предупреждением, что "Россия может попытаться продать украинское зерно".

К слову, аналогичные обвинения ранее звучали и от представителей Европейского союза, призывавших страны мира зерно у нас не покупать. Первым об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая в ООН. Его пыл тогда остудил представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик, отметивший, что обвинение построено на бездоказательных заявлениях Киева.

Но "эстафету" подхватил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в интервью изданию Journal du Dimanche 11 июня намекнув, что Россия бомбит зернохранилища в Незалежной, а также уничтожает урожай или крадет его:

"Существуют трудности с выводом грузовых судов с зерном из Украины в Чёрном море. Мы пытаемся решить эту проблему. Но Россия использует блокировку зерна как оружие войны. Ведь, если два основных вида зерна не смогут покинуть украинские порты, в мире будет голод", — заявил Боррель.

О чём стыдливо умолчал европейский дипломат

По словам Тараса Высоцкого, замминистра аграрной политики и продовольствия Украины, на сегодняшний день, в украинских хранилищах осталось "всего пять миллионов тонн пшеницы урожая 2021 года и менее 15 миллионов тонн зерновых в целом".

Но и эти небольшие запасы, которых и самой-то Незалежной вряд ли хватит, чтобы прокормиться, как ранее уже рассказывала Pravda.Ru, активно вывозят сухопутными маршрутами — по железной дороге и фурами. И сгружают в европейских хранилищах. Где оно благополучно и остаётся

Более того, для ускорения процесса "очистки хранилищ на Украине", Германия создаёт спецфонд для закупки дополнительных зерноконтейнеров. А на украинской границе будут построены специальные терминалы, чтобы ускорить транспортировку сельхозпродукции через Польшу и Румынию.

Кстати, когда Минск предложил открыть через территорию Белоруссии "зелёный коридор" для провоза зерна в Прибалтику в обмен на снятие санкций и Украина, и ЕС отказались.

А всё тот же Боррелль продолжает при каждом удобном случае заявлять, что "зернохранилища на Украине нужно быстрее освобождать, чтобы, дескать, было, куда новый урожай складывать".

Откуда возьмётся новый урожай?

Резонный вопрос. И ответ на него прост: да ниоткуда он не возьмётся. Ибо, по словам Высоцкого, посевная в стране, практически, провалена из-за сокращения "в этом году" посевных площадей:

"Часть сельскохозяйственных полей стали полями боёв", — сказал чиновник, выступая перед западными журналистами.

Впрочем, как уточнил Высоцкий, самой Украине зерна хватит, а вот экспортировать она его не сможет. Если её мнения вообще кто-то спросит.

Сейчас препятствие одно, и убрать его может только Киев

То, что киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт, — не секрет: сначала по чьему-то приказу был совершён поджог зерна в порту Мариуполя, потом ВСУ заминировали акваторию Чёрного моря, из-за чего теперь не только суда с зерном выйти из портов не могут, но и вообще плавать там опасно: мины оказались "блуждающими", и где они обнаружатся, никто не знает.

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