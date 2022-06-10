Будущий урожай зерновых на Украине может сократиться на 35-40% из-за спецоперации, заявил замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. По его словам, страна потеряла четверть пахотных земель для посевной.
Как подчеркнул замминистра, 25% земель не удалось засеять, а по объёмам в эквиваленте будущего урожая и того больше.
"Мы потеряли 25% пахотных земель. По объемам, конечно, больше. Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая прошлого года", — заявил Высоцкий CNN.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление украинских политиков о том, что Незалежная готова поставлять своё зерно в Европу, но в обмен на оружие, которым намерены "разблокировать" порты Одессы. Впрочем, позже в Киеве перешли на шантаж и заявили, что и вовсе оставит ЕС без пшеницы, пока в стране не станет "безопасно".
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