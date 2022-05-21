Мировые цены на пшеницу выросли до рекордных максимумов за последние два месяца, поскольку крупные производители, такие как Россия, Казахстан и Индия, отказались от экспорта, чтобы защитить свои внутренние рынки.
С начала года стоимость пшеницы подскочила более чем на 60%. Это вызвало опасения по поводу отсутствия продовольственной безопасности и наступления голода во всем мире. Главной причиной называется российская спецоперация на Украине. Про влияние на ситуацию с зерновыми антироссийских санкций введшие их политики предпочитают помалкивать.
В сезоне 2021-2022 годов, который начался в июле прошлого года, на долю российских поставщиков пришлось 16% мирового экспорта пшеницы, а на долю украинских производителей — 10%. Но из-за конфликта обе страны запретили экспорт пшеницы:
Антироссийские санкции вынудили международные компании разорвать давние деловые связи и покинуть Россию, что вызвало перебои с поставками. Например, недавно ЕС запретил сотрудничество с Черноморским Новороссийским морским торговым портом, через который отгружается более половины экспортируемого зерна.
Зерновой кризис ощущается по всему миру, но наиболее остро в Африке, которая на 90% своих потребностей опирается на экспорт из Черноморского региона. В прошлом месяце Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что пятая часть человечества находится под угрозой бедности и голода из-за нынешней ситуации на рынке пшеницы.
Западные страны обвинили Россию в развязывании "пшеничной войны", возложив вину за нынешний кризис на Москву, забывая уточнить, что все действия Москвы — всего лишь ответные шаги на их собственные "недружественные действия":
Что касается Украины, то ее зерно активно вывозят из хранилищ под прикрытием помощи ЕС. Главный дипломат блока Джозеп Боррелл недавно заявил, что "Украине нужно помочь продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу, а поскольку украинские хранилища сейчас переполнены, их "нужно опустошить, чтобы освободить место для нового урожая”.
А министр развития Германии Свенья Шульце заявила на встрече G7, что "существует риск голода, потому что Путин использует голод как оружие".
Интересный момент: почему-то все дружно забыли, что Россия и Украина — не единственные мировые экспортеры пшеницы:
Почему же сейчас, когда над миром нависла тень глобального голода, они скромно стоят где-то в сторонке и не спешат сыграть роль спасителей человечества? Почему им не ставят в вину желание обеспечить собственную продовольственную безопасность?
"У стран-производителей будут свои трудности, в первую очередь связанные с ценами на энергоносители, издержками производства и инфляцией, поэтому вполне вероятно, что они просто будут слишком заняты, чтобы заботиться о тех странах, которые будут вынуждены голодать", — предположил специалист по стратегическим исследованиям Total Research Николай Вавилов.
С ним согласна руководитель аналитического отдела исследовательской компании NTech Дарья Акимова:
"Чтобы обезопасить себя внутри страны от голода и снизить собственную инфляцию, страны-производители пытаются сохранить сырье. Поскольку в случае валютной нестабильности, да и вообще любой нестабильности, всегда выгоднее иметь сырье, чем наличные деньги: оно не обесценивается так быстро, как валюта” (цитата "Известий").
Несмотря на то, что у США есть неплохие запасы зерновых, которыми они делиться ни с кем не собираются, госсекретарь Энтони Блинкен, с трибуны ООН обвинил Россию в том, что она блокирует поставки зерна из Украины для нуждающихся стран, которым — тут он патетически возвысил голос — грозит голод:
"Давайте вместе заставим Россию разблокировать порты, чтобы можно было вывезти 22 млн тонн зерна из Украины".
22 млн тонн. Всё, что есть у этой страны, откуда заранее, в середине января — ещё до начала российской спецоперации — вывезли всю продовольственную пшеницу. Тогда все украинские СМИ наперебой рассказывали, что муку в Незалежную начали завозить из Турции, где её делали из… украинской пшеницы.
А что будут есть сами украинцы? Пока у них ещё есть подсолнух, кукуруза и рапс… Но на них зарится Европа, которая даже угрожает потопить Черноморский флот России, мешающий выходу кораблей с остатками запасов продовольствия Украины.
То есть, "пшеничная война" всё больше и больше обретает черты реальности. И как дальше будет развиваться ситуация на рынке пшеницы, никто из экспертов предсказать не берётся. Единственное предположение, которое сейчас высказывают некоторые аналитики, —
западные государства в какой-то момент будут вынуждены попросить Россию разблокировать поставки в обмен на снятие санкций.
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