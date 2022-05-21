"Пшеничная война": кто виноват и что будут делать

Мировые цены на пшеницу выросли до рекордных максимумов за последние два месяца, поскольку крупные производители, такие как Россия, Казахстан и Индия, отказались от экспорта, чтобы защитить свои внутренние рынки.

С начала года стоимость пшеницы подскочила более чем на 60%. Это вызвало опасения по поводу отсутствия продовольственной безопасности и наступления голода во всем мире. Главной причиной называется российская спецоперация на Украине. Про влияние на ситуацию с зерновыми антироссийских санкций введшие их политики предпочитают помалкивать.

Что происходит на рынке зерна

В сезоне 2021-2022 годов, который начался в июле прошлого года, на долю российских поставщиков пришлось 16% мирового экспорта пшеницы, а на долю украинских производителей — 10%. Но из-за конфликта обе страны запретили экспорт пшеницы:

В феврале Россия ограничила экспорт всех зерновых (пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы) за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня.

Украина закрыла свой единственный оставшийся порт в Одессе. И сейчас там, в прямом смысле, столпотворение судов, гружёных сельхозпродукцией, которые не могут выйти из порта.

Антироссийские санкции вынудили международные компании разорвать давние деловые связи и покинуть Россию, что вызвало перебои с поставками. Например, недавно ЕС запретил сотрудничество с Черноморским Новороссийским морским торговым портом, через который отгружается более половины экспортируемого зерна.

Зерновой кризис ощущается по всему миру, но наиболее остро в Африке, которая на 90% своих потребностей опирается на экспорт из Черноморского региона. В прошлом месяце Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что пятая часть человечества находится под угрозой бедности и голода из-за нынешней ситуации на рынке пшеницы.

Виноваты "плохие русские"

Западные страны обвинили Россию в развязывании "пшеничной войны", возложив вину за нынешний кризис на Москву, забывая уточнить, что все действия Москвы — всего лишь ответные шаги на их собственные "недружественные действия":

Россия не запретила экспорт, а ввела временные пошлины и квоты для защиты внутреннего рынка.

Европа под шумок грабит Украину

Что касается Украины, то ее зерно активно вывозят из хранилищ под прикрытием помощи ЕС. Главный дипломат блока Джозеп Боррелл недавно заявил, что "Украине нужно помочь продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу, а поскольку украинские хранилища сейчас переполнены, их "нужно опустошить, чтобы освободить место для нового урожая”.

А министр развития Германии Свенья Шульце заявила на встрече G7, что "существует риск голода, потому что Путин использует голод как оружие".

Интересный момент: почему-то все дружно забыли, что Россия и Украина — не единственные мировые экспортеры пшеницы:

США и Канада, например, экспортируют 26 и 25 миллионов тонн пшеницы соответственно, то есть на них приходится около 25% мирового экспорта;

Франция поставляет 19 млн тонн;

Германия — 9,2 млн тонн.

Почему же сейчас, когда над миром нависла тень глобального голода, они скромно стоят где-то в сторонке и не спешат сыграть роль спасителей человечества? Почему им не ставят в вину желание обеспечить собственную продовольственную безопасность?

"У стран-производителей будут свои трудности, в первую очередь связанные с ценами на энергоносители, издержками производства и инфляцией, поэтому вполне вероятно, что они просто будут слишком заняты, чтобы заботиться о тех странах, которые будут вынуждены голодать", — предположил специалист по стратегическим исследованиям Total Research Николай Вавилов.

С ним согласна руководитель аналитического отдела исследовательской компании NTech Дарья Акимова:

"Чтобы обезопасить себя внутри страны от голода и снизить собственную инфляцию, страны-производители пытаются сохранить сырье. Поскольку в случае валютной нестабильности, да и вообще любой нестабильности, всегда выгоднее иметь сырье, чем наличные деньги: оно не обесценивается так быстро, как валюта” (цитата "Известий").

Блинкен предлагает всем миром навалиться на Россию

Несмотря на то, что у США есть неплохие запасы зерновых, которыми они делиться ни с кем не собираются, госсекретарь Энтони Блинкен, с трибуны ООН обвинил Россию в том, что она блокирует поставки зерна из Украины для нуждающихся стран, которым — тут он патетически возвысил голос — грозит голод:

"Давайте вместе заставим Россию разблокировать порты, чтобы можно было вывезти 22 млн тонн зерна из Украины".

22 млн тонн. Всё, что есть у этой страны, откуда заранее, в середине января — ещё до начала российской спецоперации — вывезли всю продовольственную пшеницу. Тогда все украинские СМИ наперебой рассказывали, что муку в Незалежную начали завозить из Турции, где её делали из… украинской пшеницы.

А что будут есть сами украинцы? Пока у них ещё есть подсолнух, кукуруза и рапс… Но на них зарится Европа, которая даже угрожает потопить Черноморский флот России, мешающий выходу кораблей с остатками запасов продовольствия Украины.

То есть, "пшеничная война" всё больше и больше обретает черты реальности. И как дальше будет развиваться ситуация на рынке пшеницы, никто из экспертов предсказать не берётся. Единственное предположение, которое сейчас высказывают некоторые аналитики, —

западные государства в какой-то момент будут вынуждены попросить Россию разблокировать поставки в обмен на снятие санкций.

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