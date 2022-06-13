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Автор Ольга Лебедева

NYT: Демократы не намерены второй раз пускать Байдена на выборы

Мир

Многие законодатели и чиновники из рядов демократов выразили сомнение в возможностях нынешнего президента США Джо Байдена спасти свою партию от предсказуемого поражения на предстоящих первичных выборах.

NYT: Демократы не намерены второй раз пускать Байдена на выборы

Согласно сообщению The New York Times, 79-летний лидер "все чаще рассматривается как якорь, который должен быть сброшен в 2024 году", что свидетельствует о разочаровании сторонников действующего президента.

Согласно данным таблоида, опасения демократов "вращаются вокруг возраста главы государства и его вероятной неспособности противостоять бывшему президенту-республиканцу Дональду Трампу во второй раз".

Беспокойство среди членов партии объяснимо, поскольку проблемы, с которыми сталкивается страна, возрастают.

"Интервью с почти 50 демократическими чиновниками с разных постов и избирателями, которые поддержали Байдена в 2020 году, показывают, что сообщество встревожено растущей силой республиканцев и чрезвычайно пессимистично относится к политике, проводимой Байденом", — пишет The New York Times.

Более того, как заявил газете Стив Симеонидис, член Демократического национального комитета Майами, Байден "должен объявить о своем намерении не добиваться переизбрания в 2024 году сразу после промежуточных [первичных] выборов".

Напомним, что действующий президент США неоднократно заявлял, что рассчитывает вновь баллотироваться в качестве кандидата в 2024 году.

Зачем "менять коня"

Несмотря на то, что в партии демократов нет единого мнения о том, кто её возглавит вместо Байдена, его однопартийцы ищут объяснения всем" бедствиям", которые пережила партия и которые "только кажутся неподконтрольными Байдену", таким как "затянувшаяся пандемия", темпы инфляции, каких не было в течение четырех десятилетий, рост цен на бензин, серия расстрелов, скандал вокруг права на аборты и т. д.

Беспокойство по поводу возраста и преемника

Почти для всех опрошенных изданием демократов главная помеха к переизбранию Байдена на пост президента — его возраст.

  • Сейчас политику 79 лет, на момент выборов будет уже 82 года.

А учитывая, что 46-ой президент США, мягко говоря, и сегодня не всегда справляется с проявлениями "возрастной рассеянности" и периодически потрясает мир неожиданными замечаниями, если вдруг оказывается без телесуфлёра во время публичных выступлений, то становится понятен комментарий главного стратега двух победных президентских кампаний Барака Обамы:

"Президентство — это чудовищно тяжелая работа, и суровая реальность такова, что президент будет ближе к 90, чем к 80 в конце второго срока, и это будет серьезной проблемой.

Байден не получает кредита доверия, которого он заслуживает, за то, что провел страну через худшую часть пандемии, принял историческое законодательство, объединил альянс НАТО против российской агрессии и восстановил порядочность и приличия в Белом доме. И всё только из-за возраста и свойственных ему изменений", — сказал Дэвид Аксельрод.

Если не Байден, то…

Как уже было сказано выше, демократы ещё не решили, кто пойдёт на президентские выборы "вместо Байдена".

Среди называвшихся имён вице-президент Камала Харрис, у которой была рейтинг ненамного выше, чем у её шефа, а также демократы, проигравшие Байдену на праймериз 2020 года:

  • сенаторы Эми Клобучар из Миннесоты, Берни Сандерс из Вермонта, Элизабет Уоррен из Массачусетса и Кори Букер из Нью-Джерси;
  • министр транспорта Пит Буттигиг;
  • Бето О'Рурк, бывший конгрессмен, который сейчас баллотируется на пост губернатора Техаса.

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