Так повелось, что почти все публичные выступления американского президента если не разбираются на цитаты, то обязательно содержат перлы, "уходящие в народ".
Причём по количеству юмористических цитирований они с ходу бьют шутки, за которыми когда-то поклонники ходили на концерты нынешнего президента Украины. Ну, в бытность его артистом разговорного жанра, конечно.
Но вернёмся к Байдену. Его выступление на IX саммите стран Северной и Южной Америки, который проходит в Лос-Анджелесе, вновь порадовало любителей хороших шуток.
Джо Байден пообещал, что западное полушарие станет самым демократичным из всех полушарий в мире в ближайшее десятилетие.
"У Запада есть люди, ресурсы и больше демократий, чем в любом другом полушарии. Мы можем многое сделать", — оптимистично заявил хозяин Белого дома, уточнив, правда, что для этого придётся "обновить наш рецепт экономического роста".
Заявление "лучшем из всех полушарий" озадачило официального представителя российского МИД Мария Захарова.
"Боюсь спросить, а сколько всего этих полушарий? — написала дипломат в своем Telegram-канале и задумчиво добавила: — Ольга Бузова как в воду глядела — мало половин".
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