Очередной перл Байдена Захарова дополнила цитатой из песни Бузовой

Так повелось, что почти все публичные выступления американского президента если не разбираются на цитаты, то обязательно содержат перлы, "уходящие в народ".

Причём по количеству юмористических цитирований они с ходу бьют шутки, за которыми когда-то поклонники ходили на концерты нынешнего президента Украины. Ну, в бытность его артистом разговорного жанра, конечно.

Но вернёмся к Байдену. Его выступление на IX саммите стран Северной и Южной Америки, который проходит в Лос-Анджелесе, вновь порадовало любителей хороших шуток.

Джо Байден пообещал, что западное полушарие станет самым демократичным из всех полушарий в мире в ближайшее десятилетие.

"У Запада есть люди, ресурсы и больше демократий, чем в любом другом полушарии. Мы можем многое сделать", — оптимистично заявил хозяин Белого дома, уточнив, правда, что для этого придётся "обновить наш рецепт экономического роста".

Шутку оценили в России

Заявление "лучшем из всех полушарий" озадачило официального представителя российского МИД Мария Захарова.

"Боюсь спросить, а сколько всего этих полушарий? — написала дипломат в своем Telegram-канале и задумчиво добавила: — Ольга Бузова как в воду глядела — мало половин".