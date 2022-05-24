Блохин: на выборах Байден "променяет" беременных трансгендеров на Украину

Несмотря на разгорающийся скандал в США на фоне протестов трансгендеров против абортов, вероятно, в своей кампании действующий президент США "разыграет карту" украинского конфликта, отодвинув внутриполитические проблемы, считает американист, научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований Константин Блохин.

По мнению американиста, кроме Украины, на предвыборной повестке, будет вступление в НАТО финнов и шведов, а также, вероятно, попытка оправдать решение вывода войск из Афганистана.

"Ключевым моментом, я думаю, будет противодействие России и помощь Украине", — пояснил американист в беседе с Общественной Службой Новостей. — Чтобы как-то сгладить эффект от бегства из Афганистана. Чтобы забылось это, будут рассказывать сказки про злого Путина, который поднял цены на бензин, организовал инфляцию и всё прочее. Вполне возможно, к этому прибавится китайская тема".

По словам Блохина, такая "внешнеполитическая" предвыборная стратегия оправдана тем, что внутри самой страны существует масса проблем, начиная от протестов и заканчивая кризисом.

"Задача Байдена — показать себя объединителем всего Запада. И этого можно добиться, разыгрывая антироссийскую и антикитайскую карты", — резюмировал американист.

По его словам, безусловно, вокруг темы трансгендеров в США и запрета абортов для них напряжение нарастает, но не такое, как во внешнеполитической повестке.