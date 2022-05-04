Politico: Трамп сможет решать судьбу США и не быть президентом

Американские журналисты заявили, что экс-лидер Штатов Дональд Трамп ещё несколько десятилетий способен влиять на политический курс Вашингтона. Сотрудники издания изучили итоги предварительного голосования перед выборами в Конгресс США.

По информации Politico, кандидаты, которых одобряет Трамп, могут победить, даже если в прошлом отставали от других политиков. В качестве примера журналисты привели 37-летнего чиновника Джей Ди Вэнса. С такими показателями он может получить должность сенатора, отметили в издании.

Авторы статьи объяснили, что бывший американский президент поддерживает в основном молодых политиков. Вместе с этим в СМИ подчеркнули: если чиновники, которых поддерживает Трамп, продолжат выигрывать выборы, его влияние укрепится в партии. Таким образом он будет влиять на политику Вашингтона ещё много лет и при этом не быть президентом, заключили журналисты.

Ранее экс-лидер Штатов раскритиковал политику нынешнего руководителя страны Джозефа Байдена. Он нанёс больше урона США, чем "пять худших" президентов в истории государства вместе взятых, заявил Трамп.